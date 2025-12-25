Mesazhi cinik i Melonit për Krishtlindje: ‘Ishte vit i vështirë, por mos u shqetësoni, viti që vjen do të jetë më i keq’!

ROMË – Kryeministrja italiane Giorgia Meloni iu është drejtuar stafit të Zyrës së Kryeministrit me një mesazh për Krishtlindje, duke i ftuar të pushojnë gjatë festave, pasi i pret një vit i ngarkuar pune.
Gjatë një takimi të zhvilluar në oborrin e Kryeministrisë, Meloni, fillimisht vuri në dukje frymën e bashkëpunimit brenda ekipit të saj: “Ju dua. Ne jemi një familje dhe luftojmë gjatë gjithë vitit”, u shpreh ajo para stafit.
Me tone ironike, kryeministrja komentoi edhe sfidat e ardhshme. Ajo përdori një ironi në kufijtë e cinizmit kur tha: “Viti i kaluar ishte i vështirë për të gjithë ne, por mos u shqetësoni, sepse viti tjetër do të jetë edhe më keq”, tha Meloni, duke shtuar se pushimi gjatë festave është i nevojshëm për të përballuar angazhimet që e presin qeverinë.
Në fund, ajo nënvizoi rëndësinë e vazhdimit të punës për t’i dhënë përgjigje sfidave të Italisë, të cilën e cilësoi si “një vend të jashtëzakonshëm”.
