Korçë/ Përdorte lokalin për shitje droge, arrestohet 54-vjeçari zjarrfikës në bashki

KORÇË – Një 54-vjeçar, punonjës zjarrfikës në Bashkinë e Pogradecit, është arrestuar nga Policia e Korçës, pasi dyshohet se shfrytëzonte lokalin që administronte për shitjen e lëndëve narkotike.
Në kuadër të hetimeve me metoda proaktive dhe kontrolleve intensive për parandalimin e veprimtarive kriminale në fushën e narkotikëve, specialistët e Seksionit për Hetimin e Narkotikëve finalizuan operacionin policor të koduar “Aktiviteti”.
Gjatë operacionit u arrestua në flagrancë shtetasi L. S., 54 vjeç, banues në Pogradec. Nga kontrolli i ushtruar në lokalin e tij, në lagjen nr. 1 të Pogradecit, shërbimet e Policisë gjetën dhe sekuestruan një sasi lënde narkotike të dyshuar kanabis, një pjesë e së cilës e ndarë në doza gati për shitje, një shumë parash që dyshohet se ishte përfituar nga ky aktivitet i paligjshëm, si edhe dy aparate celularë.
Materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Korçë, për veprime të mëtejshme ligjore.
