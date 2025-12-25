Plagosja në Kavajë, autori ndalohet nga policia

KAVAJË – Detaje të reja janë zbardhur lidhur me plagosjen e ndodhur paraditen e sotme në qytetin e Kavajës. Burime policore bëjnë me dije se autori i dyshuar i sulmit është ndaluar, ndërsa dyshohet se ai vuan nga probleme të shëndetit mendor.
Ngjarja ka ndodhur brenda një prej bizneseve në pronësi të Artur Ligejas, i cili mbeti i plagosur si pasojë e sulmit me mjet prerës. Sipas burimeve, autori ka refuzuar të largohet nga ambientet e biznesit, duke bërë të nevojshme ndërhyrjen e forcave të policisë.
I plagosuri është transportuar për ndihmë mjekësore dhe raportohet se ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Ndërkohë, grupi hetimor po vijon punën për sqarimin e plotë të rrethanave dhe motiveve të ngjarjes.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd