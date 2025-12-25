Plagoset me thikë një biznesmen në Kavajë, policia po heton rrethanat

KAVAJË – Një ngjarje e rëndë është regjistruar paraditen e sotme në lagjen nr. 2 të qytetit të Kavajës, ku një biznesmen është plagosur me mjet prerës.
Sipas informacioneve paraprake, shtetasi Artur Ligeja, pronar i një agjencie udhëtimesh dhe disa bizneseve të tjera, është sulmuar me thikë, duke mbetur i plagosur. Ai është transportuar për ndihmë mjekësore, ndërsa raportohet se ndodhet jashtë rrezikut për jetën.
Rrethanat e ngjarjes mbeten ende të paqarta. Forcat e policisë kanë mbërritur menjëherë në vendngjarje dhe po kryejnë veprimet hetimore për të zbardhur shkaqet dhe autorësinë e sulmit.
Burime zyrtare bëjnë me dije se po merret në pyetje edhe vetë i dëmtuari, ndërsa hetimet vijojnë.
