Nëndetëse e re bërthamore dhe raketë me rreze të gjatë veprimi, Kim Jong Un i prezanton botës ‘bishat’ e Koresë së Veriut

Kim Jong Un mbikëqyr testin e raketës me rreze të gjatë dhe prezanton nëndetësen e re bërthamore, kritikon bashkëpunimin SHBA-Kore e Jugut. Tregon imazhet e para të plota të nëndetëses me raketa ‘8,700 tonëshe. Kim mbikëqyr gjithashtu testin e raketave kundërajrore
Udhëheqësi i Koresë së Veriut, Kim Jong Un, ka mbikëqyrur personalisht testin e lëshimit të një rakete tokë-ajër me rreze të gjatë veprimi në Detin Lindor, njoftoi agjencia shtetërore e lajmeve KCNA, duke iu referuar zonës që Japonia e quan Deti i Japonisë.
Sipas mediave shtetërore, Kim inspektoi gjithashtu një nëndetëse të re me energji bërthamore, me peshë rreth 8,700 tonë, e ndërtuar së fundmi. Pamjet e para të plota të nëndetëses u publikuan nga gazeta zyrtare Rodong Sinmun, gjatë vizitës së Kim në kantierin detar ku po zhvillohet projekti.
KCNA bëri të ditur se ndërtimi i kësaj nëndetëseje është pjesë e strategjisë afatgjatë të Koresë së Veriut për modernizimin e marinës ushtarake. Ky projekt përfshihet në një nga pesë prioritetet kryesore të partisë në pushtet, që synojnë forcimin e aftësive mbrojtëse të vendit.
Gjatë inspektimit, Kim Jong Un deklaroi se zhvillimi i plotë i kapaciteteve bërthamore dhe modernizimi i forcave detare janë të domosdoshme, duke theksuar se “bota e sotme nuk është aspak paqësore”. Ai shtoi se këto hapa janë të nevojshëm për të garantuar sigurinë dhe sovranitetin e vendit.
Udhëheqësi i Koresë së Veriut kritikoi gjithashtu planet e Koresë së Jugut për ndërtimin e një nëndetëseje me energji bërthamore, të zhvilluar në bashkëpunim me Shtetet e Bashkuara. Sipas tij, ky bashkëpunim do të rrisë më tej tensionet në gadishullin Korean dhe do të përbëjë kërcënim për sigurinë kombëtare të Phenianit, duke e detyruar Korenë e Veriut të reagojë me masa konkrete.
Inspektimi i nëndetëses së re dhe testimi i raketës vijnë në një periudhë të ndjeshme për rajonin, teksa zhvillimet ushtarake dhe bashkëpunimet strategjike në Azinë Lindore po ndiqen me vëmendje nga komuniteti ndërkombëtar.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd