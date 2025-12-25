Serie A në ekuilibër total: merkato e janarit pritet të vendosë garën për titull

Me një Serie A kaq të hapur, merkatoja e janarit mund të jetë çelësi që do të prishë ekuilibrat. Një goditje e saktë mund të mjaftojë për ta kthyer një skuadër në favorit absolut për titull
Krishtlindjet kanë mbërritur në Itali dhe tabela e Serie A tregon një kampionat jashtëzakonisht të balancuar. Pas 16 javësh kampionat (ose 15 për disa skuadra për shkak të Superkupës), askush nuk ka arritur të shkëputet realisht. Pesë skuadrat e para ndahen vetëm nga katër pikë: Interi kryeson me 33, ndërsa Juventusi i vendit të pestë ka 29. Mes tyre qëndrojnë Milani, Napoli dhe Roma.
Ky ekuilibër i rrallë e bën merkaton e janarit një faktor potencialisht vendimtar. Një ose dy përforcime të goditura mund të ndryshojnë rrjedhën e sezonit dhe të shtyjnë një ekip drejt Scudettos. Ja çfarë kërkojnë nën “pemën e Krishtlindjes” trajnerët kryesorë të kampionatit.
Inter
Operacioni në kyçin e këmbës i Denzel Dumfries ka hapur një problem serioz në krahun e djathtë. Mungesa e gjatë e holandezit po e vë në vështirësi stafin teknik. Luis Henrique, i ardhur në verë për 25 milionë euro si alternativë, ka dhënë disa sinjale pozitive, por ende nuk ofron garanci të plota. Edhe zgjidhja me Carlos Auguston në të djathtë nuk ka funksionuar.
Për këtë arsye, Interi po kërkon një mbrojtës të djathtë të besueshëm. Emri i preferuar është Marco Palestra, i cili po shkëlqen te Cagliari. Problemi është se kartoni i tij zotërohet nga Atalanta, një klub që rrallë heq dorë nga talentët e rinj pa oferta shumë të larta. Një operacion i tillë në janar duket i vështirë, por jo i pamundur nëse Interi vendos të investojë fort.
Milani
Kuqezinjtë kanë lëvizur shpejt. Me hapjen e merkatos, Milani ka siguruar Niclas Füllkrug, duke i shtuar forcë fizike dhe peshë sulmit. Gjermani mbulon një boshllëk që ekipi e kishte ndjerë gjatë gjithë pjesës së parë të sezonit.
Megjithatë, kërkesat nuk mbarojnë këtu. Objektivi i radhës është një mbrojtës qendror. Emri i Thiago Silvës është përmendur, por drejtuesit nuk janë bindur plotësisht. Merkatoja sapo ka nisur dhe Milani mbetet vigjilent për çdo mundësi që mund të përforcojë repartin defensiv.
Napoli
Pavarësisht disa lajmeve jo pozitive në merkato, atmosfera në Napoli mbetet e mirë pas suksesit në Superkupë. Ekipi duket se ka lënë pas një periudhë të vështirë, por problemet në mesfushë vazhdojnë.
Lëndimet e njëpasnjëshme, nga De Bruyne te Zambo Anguissa, kanë reduktuar ndjeshëm alternativat. Objektivi kryesor për përforcim ishte Kobbie Mainoo, por kufizimet aktuale financiare dhe rregulloret e merkatos e kanë komplikuar operacionin. Napoli mund të detyrohet të shesë një lojtar përpara se të tentojë afrimin e anglezit.
Roma
Roma është ndër klubet më aktive në këtë periudhë festive. Klubi po përpiqet t’i japë trajnerit më shumë gola dhe impakt ofensiv. Për këtë arsye po zhvillohen dy pista paralelisht: Joshua Zirkzee nga Manchester United dhe Giacomo Raspadori nga Atletico Madrid.
Kontaktet me klubin spanjol janë intensifikuar dhe Roma po synon ta marrë Raspadorin në huazim me detyrim blerjeje të lidhur me objektivat e sezonit, si kualifikimi në Ligën e Kampionëve. Vështirësitë për Zirkzee lidhen me faktin se Manchester United nuk dëshiron të dobësojë repartin ofensiv përpara mesit të janarit. Kjo e bën Raspadorin opsionin më të realizueshëm në afat të shkurtër.
Juventusi
Bardhezinjtë kërkojnë qartazi përforcime në mesfushë. Prioriteti është një organizator që të alternohet me Locatellin. Emri ideal mbetet Morten Hjulmand, por kostoja e lartë e bën këtë transferim më të mundshëm për verën sesa për janarin.
Si alternativë, po vlerësohet Davide Frattesi. Edhe pse nuk është organizator klasik, ai ka aftësi sulmuese që mund të shfrytëzohen maksimalisht. Me hapësira të kufizuara te Interi këtë sezon, një largim i tij në janar nuk përjashtohet dhe Juventusi po monitoron situatën me kujdes.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd