Humb jetën në spital pas dy ditësh i moshuari, u përplas fatalisht në Korçë

KORÇË- Një 78-vjeçar ka ndërruar jetë mëngjesin e sotëm në spitalin e Korçës, ku po trajtohej nën kujdesin e mjekëve, dy ditë pas aksidentit të ndodhur në fshatin Sovjan.
Pavarësisht përpjekjeve të stafit mjekësor në spitalin e Korçës, Hetran Fetollari nuk arriti t’i mbijetojë plagëve të rënda të shkaktuara nga aksidenti.
Drejtuesi i makinës, i përfshirë në incident, u arrestua menjëherë nga policia dhe po hetohet për rrethanat e ngjarjes.
Drejtoria Vendore e Policisë Korçë duke folur për aksidentin në aksin rrugor “Korçë-Pogradec”, në fshatin Sovjan, tha se specialistët e Sektorit të Qarkullimit Rrugor arrestuan në flagrancë shtetasin B. M., 44 vjeç, banues në Korçë.
Ai akuzohet se duke drejtuar automjetin, ka aksidentuar shtetasin H. F., 78 vjeç, banues në fshatin Sovjan, që lëvizte me biçikletë. /noa.al
