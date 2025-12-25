Trump: Gëzuar Krishtlindjet, edhe për fundërrinën e së majtës radikale!

Washington- Donald Trump shfrytëzoi sezonin e festave për të përcjellë një urim për Krishtlindje, të shoqëruar me kritika të ashpra ndaj kundërshtarëve të tij politikë. Presidenti republikan uroi “Gëzuar Krishtlindjet të gjithëve, përfshirë edhe fundërrinat e së majtës radikale”, duke iu referuar demokratëve, të cilët ai i akuzon rregullisht për problemet e vendit.
“Gëzuar Krishtlindjet të gjithëve, përfshirë fundërrinat e së majtës radikale që po bëjnë gjithçka që munden për të shkatërruar vendin tonë, por po dështojnë keqas”, shkroi Trump në rrjetin e tij social, Truth Social.
Në deklaratat e tij të përsëritura, Trump fajëson Demokratët për një sërë çështjesh, duke përfshirë gjendjen e ekonomisë, tensionet sociale dhe konfliktet ndërkombëtare.
Shënjestër e kritikave të tij mbetet veçanërisht ish-presidenti Joe Biden, të cilin Trump e konsideron përgjegjës për vështirësitë me të cilat, sipas tij, përballen Shtetet e Bashkuara dhe bota.
Brenda asaj që ai e quan “e majta radikale”, Trump përfshin shpesh jo vetëm figurat më progresiste, por edhe demokratë të moderuar apo të qendrës, si dhe kundërshtarë të tjerë politikë, duke ruajtur stilin e tij të ashpër dhe kaustik në komunikimin publik.
Donald Trump po i kalon pushimet e Krishtlindjeve në Mar-a-Lago, rezidencën e tij në Florida.
