Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Trump: Gëzuar Krishtlindjet, edhe për fundërrinën e së majtës radikale!
Transmetuar më 25-12-2025, 07:59

Washington- Donald Trump shfrytëzoi sezonin e festave për të përcjellë një urim për Krishtlindje, të shoqëruar me kritika të ashpra ndaj kundërshtarëve të tij politikë. Presidenti republikan uroi “Gëzuar Krishtlindjet të gjithëve, përfshirë edhe fundërrinat e së majtës radikale”, duke iu referuar demokratëve, të cilët ai i akuzon rregullisht për problemet e vendit.

“Gëzuar Krishtlindjet të gjithëve, përfshirë fundërrinat e së majtës radikale që po bëjnë gjithçka që munden për të shkatërruar vendin tonë, por po dështojnë keqas”, shkroi Trump në rrjetin e tij social, Truth Social.

Në deklaratat e tij të përsëritura, Trump fajëson Demokratët për një sërë çështjesh, duke përfshirë gjendjen e ekonomisë, tensionet sociale dhe konfliktet ndërkombëtare.

Shënjestër e kritikave të tij mbetet veçanërisht ish-presidenti Joe Biden, të cilin Trump e konsideron përgjegjës për vështirësitë me të cilat, sipas tij, përballen Shtetet e Bashkuara dhe bota.

Brenda asaj që ai e quan “e majta radikale”, Trump përfshin shpesh jo vetëm figurat më progresiste, por edhe demokratë të moderuar apo të qendrës, si dhe kundërshtarë të tjerë politikë, duke ruajtur stilin e tij të ashpër dhe kaustik në komunikimin publik.

Donald Trump po i kalon pushimet e Krishtlindjeve në Mar-a-Lago, rezidencën e tij në Florida.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...