Parashikimi i motit për ditën e sotme

Transmetuar më 25-12-2025, 07:25
TIRANË- Ditën e sotme moti parashikohet me kthjellime dhe vranësira mesatare deri të dendura.
Era do të fryjë me drejtim nga verilindja-juglindja me shpejtësi mesatare 7 m/sek, përgjatë vijës bregtdetare e zonave luginore era fiton shpejtësi deri në 15m/s.
Deti – Valëzimi forcës 2-4ballë.
