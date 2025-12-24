Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Përfshihet nga flakët automjeti pranë rrethrrotullimit të Liqenit. Shpëtojnë drejtuesi dhe pasagjerët
Transmetuar më 24-12-2025, 22:03

TIRANË, 24 dhjetor 2025 – Një automjet është përfshirë nga flakët mbrëmjen e sotme në zonën e rrethrrotullimit të Liqenit Artificial, duke shkaktuar panik të përkohshëm tek drejtuesit e mjeteve që qarkullonin në këtë aks të frekuentuar të kryeqytetit.

Sipas informacioneve paraprake, drejtuesi i automjetit dhe pasagjerët kanë reaguar në kohë, duke dalë menjëherë nga makina, çka ka shmangur pasoja në njerëz. Nuk raportohet për persona të lënduar.

Në vendngjarje kanë mbërritur forcat zjarrfikëse, të cilat kanë ndërhyrë për shuarjen e flakëve dhe parandalimin e përhapjes së zjarrit, ndërsa Policia e Tiranës ka nisur verifikimet për të sqaruar shkaqet e incidentit.

Rrethanat e zjarrit mbeten ende të paqarta, ndërkohë që pritet një njoftim zyrtar nga autoritetet për detaje të mëtejshme mbi ngjarjen.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...