Përfshihet nga flakët automjeti pranë rrethrrotullimit të Liqenit. Shpëtojnë drejtuesi dhe pasagjerët

TIRANË, 24 dhjetor 2025 – Një automjet është përfshirë nga flakët mbrëmjen e sotme në zonën e rrethrrotullimit të Liqenit Artificial, duke shkaktuar panik të përkohshëm tek drejtuesit e mjeteve që qarkullonin në këtë aks të frekuentuar të kryeqytetit.
Sipas informacioneve paraprake, drejtuesi i automjetit dhe pasagjerët kanë reaguar në kohë, duke dalë menjëherë nga makina, çka ka shmangur pasoja në njerëz. Nuk raportohet për persona të lënduar.
Në vendngjarje kanë mbërritur forcat zjarrfikëse, të cilat kanë ndërhyrë për shuarjen e flakëve dhe parandalimin e përhapjes së zjarrit, ndërsa Policia e Tiranës ka nisur verifikimet për të sqaruar shkaqet e incidentit.
Rrethanat e zjarrit mbeten ende të paqarta, ndërkohë që pritet një njoftim zyrtar nga autoritetet për detaje të mëtejshme mbi ngjarjen.
