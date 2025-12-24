E rëndë në Zvicër! Gjendet e vrarë në banesë e moshuara shqiptare. Arrestohen një grua zvicerane dhe dy burra

Buchs, Zvicër, 24 dhjetor 2025 – Një ngjarje e rëndë ka tronditur komunitetin shqiptar dhe atë lokal në Buchs, në kantonin e Cyrihut, ku një grua 71-vjeçare me origjinë nga Kosova është gjetur e pajetë në banesën e saj.
Sipas njoftimit zyrtar të Policisë Kantonale të Cyrihut, trupi i viktimës u zbulua pak pas mesnatës në një ndërtesë banimi. Ekipet e emergjencës që mbërritën në vendngjarje konfirmuan vdekjen e gruas, ndërsa për momentin nuk janë dhënë detaje mbi shkaqet apo mënyrën se si ka ndodhur krimi.
Në vendngjarje u arrestuan menjëherë tre persona që ndodheshin në banesë: një grua zvicerane 48-vjeçare dhe dy burra zviceranë, përkatësisht 27 dhe 51 vjeç. Autoritetet nuk kanë sqaruar ende arsyen e pranisë së tyre në apartament, si dhe rolin që mund të kenë pasur në këtë ngjarje.
Hetimet po vijojnë nën drejtimin e Zyrës së Prokurorit Publik për Krime të Rënda, në bashkëpunim me policinë kantonale të Cyrihut. Për momentin, motivi dhe rrethanat e vrasjes mbeten të paqarta, ndërsa autoritetet kanë bërë me dije se do të japin informacione shtesë pas përparimit të hetimeve.
