Arrestohet ambasadori i Polonisë në Francë

Ambasadori i Polonisë në Francë është shkarkuar nga posti i tij, në pritje të rezultateve të një hetimi ndaj tij për “ndikim të pahijshëm” që përfshin një institucion që jepte diploma të falsifikuara.
Jan Emerick Rosyszewski, ambasador në Paris që nga viti 2022, u arrestua të martën me të mbërritur në Aeroportin Frederic Chopin të Varshavës dhe dha një deklaratë para hetuesve nga Byroja Qendrore Kundër Korrupsionit (CBA), sipas gazetës online Goniec.pl.
“Ministri (i Jashtëm) Radoslaw Sikorski ka vendosur ta shkarkojë atë nga detyrat e tij derisa të sqarohen dyshimet” rreth përfshirjes së tij në këtë rast, tha një zëdhënës i ministrisë për agjencinë e lajmeve PAP. Ndërkohë, zëvendësi i Rociszewski-t, Wieslaw Tarka, po merr detyrën e kreut të misionit diplomatik të Polonisë në Paris.
Përveç diplomatit, çështja përfshin zyrtarë të lartë qeveritarë dhe ish-deputetë nga partia konservatore Ligj dhe Drejtësi (PiS).
Të dyshuarit besohet se kanë marrë pjesë ose kanë përfituar nga dhënia e diplomave MBA (Master në Administrim Biznesi) nga një universitet privat i themeluar nga njëri prej tyre. Qëllimi ishte t’u mundësohej mbajtësve të këtyre diplomave të emëroheshin në pozicione kyçe në shërbimin publik.
Ambasadori mohon çdo përfshirje në mashtrim.
Sipas CV-së së tij zyrtare, ai studioi në Varshavë, Lublin, Poloni, dhe në Institutin e Studimeve Politike të Parisit, dhe zotëron një “MBA Ekzekutive”. Në të kaluarën, ai ka mbajtur pozicione të larta në shumë banka, kompani sigurimesh dhe shërbime financiare, duke përfshirë AXA dhe BNP Paribas. Ai ishte gjithashtu nënkryetar dhe më pas kryetar i bordit të drejtorëve të bankës polake PKO Bank Polski.
