Edhe pse Papa kërkoi armëpushim për festën, Rusia i dërgon 635 dronë dhe raketa për Krishtlindje Ukrainës

Kiev- Do të jetë një Krishtlindje në të ftohtë dhe në errësirë për qindra mijëra civilë ukrainas. Akoma më keq për ushtarët në vijën e parë, të cilët përballen me një valë të re sulmesh ruse për të marrë Donetskun. Putin nuk jep armëpushim për festën perëndimore ajo ortodokse do të festohet më 7 janar dhe madje rrit përpjekjen ushtarake për të shkatërruar rezistencën e gjithë vendit.
Të hënën në mbrëmje ka shkaktuar një sulm tmerri, me 635 dronë dhe 38 raketa që kanë rënë nga muzg deri në mëngjes mbi shumë qytete. Kanë vrarë tre persona, përfshirë një fëmijë katërvjeçar, dhe kanë plagosur të tjerë dymbëdhjetë. Por flota vdekjeprurëse është përqendruar kryesisht kundër rrjetit elektrik, me një qëllim të qartë: të shkaktojë kolapsin e shpërndarjes së energjisë.
Censura ushtarake ukrainase mbulon informacionet sensitive. Nga ajo që ka dalë, sulmet kanë pasur si qëllim elektrodridet që importojnë energji nga Rumania dhe lejojnë të kompensojnë impiantet e shkatërruara. Kjo ka krijuar një ulje të tensionit total, duke detyruar tre centralet bërthamore ukrainase aktive të ulin prodhimin: «Duhet të presim që rrjetet të riparohen», shpjegoi zëvendësministri i Energjisë, Artem Nekrasov.
Gjeneratorët termikë të kolosit privat Dtek kanë pësuar dëmtime të tjera: është hera e shtatë që bombardohen brenda dy muajve. Provinciat Rivne, Ternopil dhe Khmelnytskyi ranë në errësirë, me blackout të gjatë edhe në lagjet e kryeqytetit. Por drita shkon dhe vjen kudo, duke bllokuar ngrohjen dhe furnizimin me ujë në pallatet sovjetike në periferitë dhe në kondominiumet moderne në qendër. Një pengesë edhe për furnizimet ushtarake: Zaporizhstal, një nga çelikuarët më të rëndësishëm, ka ndërprerë aktivitetin.
Mjetet shpërthyese kanë goditur kryesisht rajonin afër kufirit me Rumani dhe Poloni: Varshava ka bërë të fluturojnë avionë luftarakë për të ndaluar kalimin e tyre. Edhe ukrainasit kanë përdorur kryesisht F-16 për të interceptuar raketat cruise dhe hipersonike.
Nga Moska, Ministria e Mbrojtjes ka njoftuar se ishte hakmarrje ndaj “sulmave terroriste të Ukrainës ndaj objekteve civile në Rusi”, drejtuar ndërmarrjeve të kompleksit ushtarak-industrial ukrainas dhe impianteve energjetike që mbështesin operacionet e tyre. «Ky është sinjali i qartë i prioriteteve ruse», deklaroi Zelensky. «Një bombardim para Krishtlindjes, kur njerëzit duan të jenë me familjet, në shtëpi, të sigurt. Një sulm mes negociatave për të ndaluar luftën. Putin nuk pranon faktin që duhet të ndalojmë masakrën».
Në front, Kremlini ka futur në fushë forca të reja. Ditët e fundit ka pasur sulme të shumta me kolona mjetesh të blinduara, që përpiqen të depërtojnë në mbrojtjet; dronët ukrainas i kanë shkatërruar, duke i penguar të thyhen linjat. Zemra e betejës mbetet Donetsk, i kërkuar me çdo çmim nga Putin, ku Moska po përqendron njësitë më të mira. Një rezultat i parë i konfirmuar: pushtimi i qytetit Siversk. Rusët kishin shpallur fitore javën e kaluar, dje Kiev ka pranuar se ka tërhequr presidiumin e fundit «për të shmangur humbjen e panevojshme të jetëve».
Siversk para pushtimit kishte 10 mijë banorë: është shkatërruar tërësisht. Ndodhet 40 kilometra nga Sloviansk dhe 53 kilometra nga Kramatorsk, qytetet kryesore që mbeten në duart e ukrainasve. Tani luftohet në fshatin Sviato-Pokrovske, i dominuar nga një altopiano që është pengesa e vetme natyrore. Komanda ruse përpiqet të depërtojë në fortesat e Donetskut nga të gjitha drejtimet.
E bën nga veriu, duke rritur presionin mbi Lyman, dhe nga jugu, duke tentuar të eliminojë pjesën e mbetur të garnizonit të Pokrovsk. Përpiqet gjithmonë të shfrytëzojë superioritetin numerik të këmbësorisë, duke infiltruar në qendrat urbane kur moti i keq verbon dronët e Kievit. Pastaj i mbështet avancimin shtëpi për shtëpi me bombardime ajrore, artileri dhe flota dronësh. Në një filmim shihet një parashutist ukrainas i ngujuar në një kasolle, i cili në dy minuta sulmohet nga njëzet avionë të telekomanduar.
Për të penguar gjeneralët e Kievit të transferojnë trupa nga zonat e tjera, Moska po intensifikon sulmet kudo: kundër Kharkiv, kundër Sumy dhe kundër Zaporizhzhia. Një betejë e egër, ku komandantët rusë nuk shqetësohen për masakrën, vetëm për të arritur suksesin e kërkuar nga Kremlini.
