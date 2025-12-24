Qeni kap 435 kg kokainë në portin e Kalabrisë. Ja ku ishte fshehur?

GIOIA TAURO, Itali – 24 dhjetor 2025 – Autoritetet italiane kanë shënuar një tjetër sukses të madh në luftën kundër krimit të organizuar, duke sekuestruar mbi 435 kilogramë kokainë me pastërti të lartë në portin strategjik të Gioia Tauro, në jug të Italisë.
Sipas Policisë Financiare italiane (Guardia di Finanza), sasia e drogës e kapur vlerësohet mbi 70 milionë euro në tregun e zi dhe përfaqëson një nga goditjet më të forta ndaj rrjeteve ndërkombëtare të narkotrafikut gjatë këtij viti.
Ngarkesa e paligjshme ishte fshehur në mënyrë të sofistikuar brenda rreth 1,000 thasëve me kikirikë, të ardhur nga Amerika Latine dhe me destinacion Evropën Lindore. Dyshimet u ngritën gjatë kontrolleve rutinë në port, ku ndërhyrja e njësive canine rezultoi vendimtare.
Qentë e specializuar për zbulimin e lëndëve narkotike sinjalizuan “anomali të pazakonta” në ngarkesë, çka çoi në kontrollin e detajuar dhe zbulimin e drogës së fshehur.
Autoritetet italiane theksuan se operacioni përbën një goditje serioze për financat e organizatave kriminale që qëndrojnë pas trafikut të drogës nga Amerika Latine drejt Evropës. Vetëm gjatë vitit 2025, në portin e Gioia Tauro janë sekuestruar mbi 5 tonë lëndë narkotike, me një vlerë totale që llogaritet rreth 650 milionë euro.
Hetimet vijojnë për të identifikuar personat dhe rrjetet e përfshira në këtë aktivitet kriminal, ndërsa autoritetet nënvizojnë se porti i Gioia Tauro mbetet një nga pikat kyçe të monitorimit në luftën kundër trafikut ndërkombëtar të drogës.
