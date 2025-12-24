Tronditet futbolli turk: arrestohet presidenti i Fenerbahçes, nën hetim për akuza të rënda kriminale

STAMBOLL, 24 dhjetor 2025 – Një zhvillim i papritur ka goditur futbollin turk, pasi presidenti i klubit Fenerbahçe, Sadetin Saran, është arrestuar nga autoritetet turke në kuadër të një hetimi penal për akuza të rënda që nuk lidhen drejtpërdrejt me aktivitetin sportiv.
Arrestimi i Saran vjen në një moment të ndjeshëm për sportin në Turqi, vetëm pak ditë pas shpërthimit të skandalit të basteve të paligjshme që ka përfshirë lojtarë, gjyqtarë dhe zyrtarë të futbollit, duke thelluar krizën e besueshmërisë në kampionatin vendas.
Sipas informacioneve paraprake nga mediat turke, Sadetin Saran dyshohet për përfshirje në veprimtari të paligjshme që lidhen me sigurimin dhe lehtësimin e përdorimit të lëndëve narkotike. Ai ishte marrë më herët në pyetje nga organet e drejtësisë, ndërsa mbrëmjen e së mërkurës u arrestua zyrtarisht nga forcat e xhandarmërisë.
Vetë klubi i Fenerbahçes reagoi me një deklaratë publike, duke konfirmuar arrestimin e presidentit dhe duke theksuar se hetimi është ende në zhvillim.
“Presidenti ynë, Sadetin Saran, është arrestuar si pjesë e një hetimi në vazhdim nga autoritetet kompetente. Procesi po zhvillohet në përputhje të plotë me ligjin dhe nën përgjegjësinë e institucioneve përkatëse”, thuhet në reagimin zyrtar të klubit.
Fenerbahçe garanton se aktiviteti i klubit do të vazhdojë normalisht, ndërsa bordi drejtues, avokatët e klubit dhe përfaqësuesit ligjorë të Saran janë të angazhuar për ndjekjen e çështjes.
Sadetin Saran ishte zgjedhur president i Fenerbahçes vetëm në shtator të këtij viti, çka e bën arrestimin e tij një ngjarje me ndikim të madh në jetën sportive dhe institucionale të klubit. Autoritetet pritet të japin më shumë detaje në ditët në vijim, ndërsa opinioni publik ndjek me vëmendje zhvillimet e këtij rasti që po trondit Turqinë.
