Vllaznia rikthehet te fitorja, barazim mes kaosit në Elbasani–Tirana

Shkodër/Elbasan, 18 dhjetor 2025 – Emocione dhe spektakël kanë shoqëruar ndeshjet e fundit të javës së 18-të në Kategorinë Superiore. Vllaznia është rikthyer te fitorja pas një ndeshjeje të luftuar, duke mposhtur Flamurtarin me rezultatin 3-2.
Me këtë sukses, shkodranët ngjiten në vendin e katërt të renditjes me 30 pikë, ndërsa Flamurtari vazhdon të mbetet në vështirësi, duke u pozicionuar në vendin e parafundit të klasifikimit.
Në sfidën tjetër, Elbasani dhe Tirana u ndanë në barazim 1-1 në një ndeshje të shoqëruar me tension dhe polemika. Në mesin e pjesës së dytë, lojtarët e Tiranës u larguan përkohësisht nga fusha e lojës në shenjë proteste, pas akordimit të një penalltie në favor të Elbasanit.
Pas këtij rezultati, Elbasani ruan vendin e dytë në renditje, ndërsa Tirana vijon të mbyllë klasifikimin, duke thelluar krizën e rezultateve në këtë sezon.
