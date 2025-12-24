Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Trafik i rënduar në Bradashesh në dalje të autostradës Tiranë-Elbasan, radha kilometrike automjetesh
Transmetuar më 24-12-2025, 19:08

TIRANË- Një fluks i jashtëzakonshëm automjetesh është regjistruar këtë të mërkurë autostrada Tiranë–Elbasan. Prej më shumë se dy orësh, autostrada vijon të jetë e bllokuar nga trafiku, duke krijuar një radhë automjetesh prej më shumë se 4 kilometrash.

Nërkohë, Policia Rrugore ndodhet e pozicionuar në zonën e Bradasheshit për menaxhon situatën, ku trafiku aktualisht vijon. Gjithashtu një situatë e ngjashme trafiku është regjistruar edhe në autostradën Tiranë-Durrës si dhe në rrugët dytësore

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

