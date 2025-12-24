Trafik i rënduar në Bradashesh në dalje të autostradës Tiranë-Elbasan, radha kilometrike automjetesh

TIRANË- Një fluks i jashtëzakonshëm automjetesh është regjistruar këtë të mërkurë autostrada Tiranë–Elbasan. Prej më shumë se dy orësh, autostrada vijon të jetë e bllokuar nga trafiku, duke krijuar një radhë automjetesh prej më shumë se 4 kilometrash.
Nërkohë, Policia Rrugore ndodhet e pozicionuar në zonën e Bradasheshit për menaxhon situatën, ku trafiku aktualisht vijon. Gjithashtu një situatë e ngjashme trafiku është regjistruar edhe në autostradën Tiranë-Durrës si dhe në rrugët dytësore
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd