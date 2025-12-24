Dy shqiptarë plagosen në incident pune në Greqi, njëri është shumë rëndë

Katër persona u plagosën nga një incident i rëndë në punë në Rodos, Greqi
Një incident i rëndë në punë ndodhi dje në zonën Kolymbia të Rodosit, kur një mjet i rëndë (presë) plagosi katër punëtorë, prej të cilëve një ndodhet i shtruar në gjendje të rëndë në Spitalin e Rodosit.
Noa.al raporton se punëtori që u plagos rëndë është me origjinë nga Shqipëria, ndërsa tre të tjerët janë njëri sërish nga Shqipëria dhe dy të tjerët nga Filipinet dhe Pakistani.
Katër punëtorët u plagosën kur, në rrethana që po hetohen, dyshohet se ka dështuar këmbëza stabilizuese e presës gjatë kryerjes së punimeve në një ndërmarrje hoteliere.
Nuk është rastësi dhe as “moment i keq” – është kapja e fitimit në kurriz të jetëve tona
Forca politike KKE shprehu solidaritetin e saj me punëtorët që u plagosën gjatë orarit të punës. Në një deklaratë, Komiteti Lokal i Dodekanezit Jugor thekson:
“Ky incident i ri në sektorin e ndërtimit nuk është një ngjarje e izoluar dhe as nuk i atribuohet një ‘momenti të keq’. Është rezultati i paracaktuar i një politike që sakrifikon sigurinë e punëtorëve në altarin e fitimit dhe të përfundimit të shpejtë të projekteve.
Për më tepër, në të njëjtin kantier kanë ndodhur edhe incidente të tjera me makineri të rënda, të cilat deri më tani, për fat, nuk kanë sjellë të plagosur.” /noa.al
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd