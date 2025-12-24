Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Tirana braktis fushën pas shënimit të golit me penallti në Elbasan dhe shkakton tension në stadium. Rrezikon dënim të rëndë
Transmetuar më 24-12-2025, 18:25

ELBASAN – Ndeshja mes AF Elbasanit dhe KF Tiranës është shoqëruar me tensione, pasi skuadra e Tiranës është tërhequr drejt dhomave të zhveshjes pas shënimit të golit të Elbasanit nga pika e penalltisë.

Tërheqja e bardhebluve ka ardhur si reagim ndaj vendimeve të arbitrit, të cilat janë kontestuar nga stafi dhe lojtarët e KF Tiranës. Por gafa e Tiranës qëndron në faktin se qëndroi në lojë gjatë ekzekutimit të penalltisë dhe u largua vetëm pasi u shënua gol.

Situata ka shkaktuar ndërprerjen e përkohshme të takimit, ndërsa pritet një vendim zyrtar nga arbitrat dhe delegati i ndeshjes.

Nga ana tjetër, skuadra e Elbasanit ka mbetur në fushë në pritje të rifillimit të lojës, ndërsa atmosfera në stadium ka qenë e tensionuar.

Me këtë veprim Tirana rrezikon ndëshkim të rëndë nga disiplina.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

