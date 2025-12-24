Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
AKU bllokon 5 ton produkte ushqimore në Tiranë, gjobitet subjekti
Transmetuar më 24-12-2025, 17:08

TIRANË – Drejtoria Rajonale e Agjencisë Kombëtare të Ushqimit (AKU) në Tiranë ka ndërmarrë masa administrative ndaj një subjekti tregtar, duke bllokuar një sasi prej rreth 5 tonësh produkte ushqimore.

Sipas njoftimit zyrtar, janë bllokuar 5 ton djathë i llojit Gouda si dhe 944 kilogramë fileto pule, për shkak të mungesës së kundraetiketës në gjuhën shqipe, në kundërshtim me kërkesat ligjore për etiketimin e produkteve ushqimore.

Po ashtu, autoritetet bëjnë me dije se subjekti është penalizuar me masë administrative gjobë, për shkelje të rregullave të etiketimit dhe të gjurmueshmërisë së produkteve.

AKU thekson se kontrollet do të vijojnë në të gjithë territorin, me qëllim garantimin e sigurisë ushqimore dhe mbrojtjen e konsumatorëve.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...