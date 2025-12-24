Ngjarje tragjike në Mesdhe: Fundoset anija me emigrantë, 116 persona humbin jetën. Vetëm një i mbijetuar

MESDHE – Një ngjarje tragjike është regjistruar në ujërat e Mesdheut, ku një anije që transportonte emigrantë është fundosur, duke shkaktuar humbjen e jetës së 116 personave. Sipas informacioneve paraprake, vetëm një person ka arritur të mbijetojë.
Autoritetet detare dhe ekipet e kërkim-shpëtimit kanë ndërhyrë menjëherë pas marrjes së sinjalit të emergjencës, por kushtet e vështira dhe koha e vonuar e reagimit e kanë bërë të pamundur shpëtimin e shumicës së personave në bord.
I mbijetuari është transportuar në një qendër mjekësore për trajtim dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Ai po ndihmon autoritetet me dëshminë e tij për të hedhur dritë mbi rrethanat e ngjarjes.
Sipas burimeve zyrtare, anija dyshohet se ishte e mbingarkuar dhe po udhëtonte në kushte të pasigurta. Hetimet vijojnë për të përcaktuar shkaqet e sakta të fundosjes dhe për të identifikuar përgjegjësit.
