PD kërkon mbledhje urgjente të Këshillit të Mandateve për rastin ‘Balluku’

Tiranë- Anëtarët e Partisë Demokratike në Këshillin për Rregulloren, Mandatet dhe Imunitetin i kanë drejtuar një kërkesë zyrtare Kryetarit të Kuvendit, Niko Peleshi, për thirrjen e menjëhershme të mbledhjes së Këshillit lidhur me çështjen e zëvendëskryeministres Belinda Balluku.
Në shkresën drejtuar Kryetarit të Kuvendit, përfaqësuesit e PD-së kërkojnë që mbledhja të zhvillohet ditën e premte, më 26 dhjetor 2025, në orën 11:00, me rend dite vijimin e shqyrtimit të kërkesës së Prokurorisë së Posaçme për dhënien e autorizimit nga Kuvendi për arrestimin ose heqjen e lirisë së Ballukut.
Sipas dokumentit, kërkesa e SPAK dhe ka të bëjë drejtpërdrejt me procedurat kushtetuese që Kuvendi duhet të ndjekë në rastet që përfshijnë deputetë apo funksionarë të lartë shtetërorë.
Demokratët kërkojnë gjithashtu që data, ora e mbledhjes dhe rendi i ditës t’u njoftohen zyrtarisht të gjithë anëtarëve të Këshillit, përfaqësuesve të Prokurorisë së Posaçme, si dhe vetë deputetes Belinda Balluku dhe përfaqësuesit të saj ligjor, me qëllim garantimin e të drejtës së mbrojtjes përpara Këshillit.
Në shkresë theksohet se thirrja e mbledhjes së Këshillit është detyrim ligjor, në rastet kur ajo kërkohet nga gjysma e anëtarëve të tij.
“Kur thirrja bëhet me kërkesë të 1/2 së anëtarëve, Kryetari i Kuvendit ka detyrimin të njoftojë rendin e ditës për anëtarët e tjerë dhe palët e përfshira në proces”, thuhet në dokument.
Në përfundim, demokratët i bëjnë thirrje Kryetarit të Kuvendit që të përmbushë detyrimin e tij ligjor dhe institucional, duke mos u kthyer – sipas tyre – në pengesë për drejtësinë.
Partia Demokratike reagoi më parë ndaj vendimit të kryeministrit Edi Rama për të shtyrë shqyrtimin e kërkesës së Prokurorisë së Posaçme për heqjen e imunitetit të Ballukut, duke e cilësuar këtë vendim si “akt puçist antikushtetues”.
“Edi Rama, në një akt puçist antikushtetues, njoftoi sot bllokimin e shqyrtimit të kërkesës së Prokurorisë së Posaçme për heqjen e imunitetit të zv.kryeministres deri në vendimin e Gjykatës Kushtetuese”, thuhet në deklaratën e selisë blu.
Sipas PD-së, Kryeministri ka urdhëruar ndërprerjen e shqyrtimit të kërkesës së SPAK-ut nga Këshilli i Mandateve dhe Imunitetit, duke u bazuar në pritjen e një vendimi nga Gjykata Kushtetuese.
Partia Demokratike thekson se kjo ndërhyrje është “në kundërshtim me Kushtetutën dhe Rregulloren e Kuvendit, të cilat parashikojnë që kërkesat e Prokurorisë për heqjen e imunitetit të shqyrtohen dhe të përfundojnë brenda afateve të përcaktuara ligjore”.
