Gjendet i pajetë 13-vjeçari. Dyshohet ish-partneri i nënës. Homazhe nga ekipi i skuadrës

PORTUGALI – Një ngjarje e rëndë ka tronditur Portugalinë qendrore, ku një djalë 13-vjeçar me shtetësi britanike ka ndërruar jetë në famullinë e Casais, në komunën e Tomarit.
Sipas autoriteteve lokale, i mituri, i identifikuar si Alfie Hallett, u gjet me disa plagë të shkaktuara nga një mjet i mprehtë. Në vendngjarje ndërhyri Garda Republikane Kombëtare (GNR), pas një alarmi për një situatë të dhunshme në familje.
Mediat e huaja raportojnë se personi i dyshuar për ngjarjen ishte ish-partneri i nënës së djalit, i cili më pas humbi jetën gjithashtu. Ngjarja ndodhi në fshatin Casais, rreth 90 milje në verilindje të Lisbonës.
Humbja e Alfie-t ka prekur thellë komunitetin lokal dhe botën e sportit. Klubi i basketbollit Sportivo Operário Cem Soldos, ku 13-vjeçari aktivizohej, i ka kushtuar një mesazh prekës në rrjetet sociale.
“Ekipi sot u bë më i varfër. Atleti ynë Alfie ndërroi jetë në moshën 13-vjeçare. Ai luajti ndeshjen e tij të fundit të shtunën, me një përkushtim të jashtëzakonshëm. Do të mbetesh gjithmonë në zemrat tona. Pusho në paqe”, thuhet në mesazhin e klubit.
Autoritetet portugeze vijojnë hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes.
