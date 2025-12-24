Aksident i shumëfishtë në Rrugën e Arbrit, disa persona të plagosur

DIBËR – Një aksident automobilistik i shumëfishtë është regjistruar pak minuta më parë në rrugën nacionale Maqellarë–Peshkopi, në afërsi të fshatit Dovellan, pjesë e Rrugës së Arbrit. Sipas informacioneve paraprake, në aksident janë përfshirë katër automjete, ndërsa raportohet për disa persona të lënduar.
Burime nga vendngjarja bëjnë me dije se mjegulla e dendur dhe lagështira në rrugë dyshohet të kenë qenë shkaku kryesor i aksidentit, duke vështirësuar ndjeshëm shikueshmërinë dhe qarkullimin e mjeteve. Ky segment rrugor njihet për problematika të shpeshta, ku edhe më herët janë regjistruar aksidente të ngjashme.
Shërbimet e Policisë janë nisur menjëherë drejt vendngjarjes për të sqaruar rrethanat e aksidentit dhe për të menaxhuar trafikun, ndërsa numri i saktë i të plagosurve ende nuk është konfirmuar.
Mjegulla e dendur, e cila prej më shumë se 23 ditësh ka përfshirë qarkun e Dibrës, vijon të mbetet një rrezik serioz për drejtuesit e mjeteve. Autoritetet u bëjnë thirrje shoferëve të tregojnë kujdes të shtuar, veçanërisht gjatë kësaj periudhe festash, kur qarkullimi është rritur ndjeshëm për shkak të kthimit të emigrantëve në atdhe për festat e fundvitit.
