Nën hetim nga SPAK, riformatohet Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë. Emërohen drejtorët e rinj në ARRSH dhe KESH
Transmetuar më 24-12-2025, 13:48

TIRANË – Në prag të festave të fundvitit, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë (MIE), e drejtuar nga Belinda Balluku, ka pësuar një riformatim në nivelet e larta drejtuese. Me vendim të fundit, Ami Kozeli dhe Besjan Kadiu janë liruar nga detyra si zëvendësministra.

Megjithatë, të dy zyrtarët do të vijojnë angazhimin e tyre në institucionet në varësi të MIE-së. Sipas burimeve, Ami Kozeli është emëruar drejtor i ri i Autoritetit Rrugor Shqiptar (ARRSH), pas më shumë se dy vitesh në detyrën e zëvendësministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë, post që e mbajti që prej qershorit 2023.

Ndërkohë, Besjan Kadiu do të vazhdojë të shërbejë si Sekretar i Përgjithshëm i Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, një nga pozicionet kyçe në strukturën e dikasterit. Ai zëvendëson në këtë detyrë Viola Haxhiademin, pas një periudhe të shkurtër shërbimi si zëvendësministër.

Nga ana tjetër, Viola Haxhiademi është emëruar administratore e Korporatës Elektroenergjetike Shqiptare (KESH). Pas një karriere disa vjeçare në MIE, fillimisht si Drejtore Kabineti e ministres dhe më pas, që prej vitit 2019, si Sekretare e Përgjithshme, ajo zëvendëson në këtë post Erald Elezin.

Ndryshimet vijnë në një moment të ndjeshëm për sektorin e infrastrukturës dhe energjisë, ndërsa pritet që strukturat e reja drejtuese të vijojnë punën për garantimin e projekteve strategjike dhe funksionimit normal të institucioneve në varësi të MIE-së.

