Berisha: Agasi hyri në biznes në shtator me 1 mijë euro dhe doli në dhjetor me 234 milionë

Ish-kryeministri Sali Berisha ka ngritur akuza të forta ndaj qeverisë dhe Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit (AKSHI), duke deklaruar se një individ i afërt me pushtetin, Ergys Agasi, ka realizuar fitime të jashtëzakonshme brenda një periudhe shumë të shkurtër kohore.
Sipas Berishës, Agasi është futur në biznes më 15 shtator me një kapital fillestar prej vetëm 1 mijë eurosh dhe, brenda muajit dhjetor, ka dalë me 234 milionë euro fitime. Ai e cilësoi këtë shifër si “të paprecedentë në historinë ekonomike”, duke theksuar se kapitali fillestar është shumëfishuar mbi 22 milionë herë në vetëm pesë muaj.
Në deklaratën e tij, Berisha e përshkroi AKSHI-n si një institucion që varet drejtpërdrejt nga kryeministri Edi Rama, duke e cilësuar atë si “kopsht privat” të qeverisë. Ai përmendi edhe emra të tjerë që, sipas tij, veprojnë në hije përmes kompanive me emërtimin “Solutions”, duke i akuzuar për manipulim të tenderëve dhe krijim të konkurrencës fiktive.
Berisha pretendon se këto kompani paraqesin oferta të rreme me qëllim anulimin e procedurave ose eliminimin e ofertave të tjera më të favorshme, duke kanalizuar, sipas tij, qindra miliona euro nga fondet publike. Ai shtoi se këto fonde janë përfituar në dëm të qytetarëve shqiptarë dhe se rasti i Ergys Agasit përfaqëson vetëm një shembull të një skeme më të gjerë klienteliste.
Akuza të tilla, tha Berisha, kërkojnë hetim të thelluar dhe transparencë të plotë mbi procedurat e prokurimit dhe lidhjet mes biznesit dhe pushtetit.
