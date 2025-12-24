Papa Leo kërkon 24 orë paqe në mbarë botën për Krishtlindje

Papa Leo u drejtohet gazetarëve jashtë Castel Gandolfo-s dhe u përgjigjet pyetjeve mbi Ukrainën dhe ligjet për vetëvrasjen e asistuar në Shtetet e Bashkuara
“Edhe një herë u bëj këtë thirrje të gjithë njerëzve me vullnet të mirë: që, të paktën në festën e lindjes së Shpëtimtarit, të respektohet një ditë paqeje”. Kjo ishte thirrja e bërë nga Papa Leo XIV, në prag të festave të Krishtlindjes, të martën më 23 dhjetor, nga Castel Gandolfo.
Një ditë paqeje në mbarë botën
Siç tashmë është bërë zakon, Papa Leo XIV u ndal për të biseduar me një grup gazetarësh nga media të ndryshme dhe iu përgjigj pyetjeve të tyre. Lindja e Mesme dhe Ukraina ishin ndër temat e trajtuara.
Duke folur për Ukrainën, ku sulme të mëdha ruse kanë goditur disa rajone në orët e fundit, Papa Leo tha: “Vërtet, ndër gjërat që më shkaktojnë trishtim të madh këto ditë është fakti se Rusia me sa duket ka refuzuar kërkesën për një armëpushim për Krishtlindje.”
Ipeshkvi i Romës rinovoi kështu thirrjen e tij për një ndalim të luftimeve gjatë Krishtlindjes: “Ndoshta do të na dëgjojnë dhe do të ketë 24 orë – një ditë të plotë paqeje në mbarë botën.”
Shpresë që marrëveshja e paqes në Lindjen e Mesme të ecë përpara
Duke u ndalur te një tjetër vatër konflikti, Lindja e Mesme, ku po diskutohet faza e dytë e armëpushimit, Papa kujtoi “vizitën e bukur” të ditëve të fundit në Gaza nga Kardinali Pierbattista Pizzaballa, Patriark Latin i Jeruzalemit. “Një orë më parë isha në kontakt me famullitarin,” At Gabriel Romanelli, bari i Kishës së Familjes së Shenjtë në Gaza City. “Ata po përpiqen ta festojnë këtë festë në mes të një situate që mbetet shumë e pasigurt.”
“Le të shpresojmë,” shtoi Papa Leo, “që marrëveshja e paqes të ecë përpara.”
Zhgënjim për ligjin mbi vetëvrasjen e asistuar në Illinois
Duke e kthyer vëmendjen nga Shtetet e Bashkuara, Papa komentoi miratimin e fundit, në shtetin e tij të origjinës, Illinois, të një ligji që lejon vetëvrasjen e asistuar për të rriturit me sëmundje terminale dhe me prognozë prej gjashtë muajsh ose më pak, duke filluar nga shtatori 2026.
Papa Leo XIV shpjegoi se e kishte trajtuar këtë çështje “shumë qartë” me guvernatorin JB Pritzker gjatë një audience në Vatikan në nëntorin e kaluar: “Në atë kohë, projektligji ishte tashmë në tryezën e tij.”
“Ishim shumë të qartë për nevojën e respektimit të shenjtërisë së jetës, nga fillimi deri në fund. Dhe fatkeqësisht… ai vendosi ta nënshkruajë atë ligj. Jam shumë i zhgënjyer nga kjo,” tha Papa.
Më pas, ai ftoi të gjithë, veçanërisht gjatë kësaj kohe të Krishtlindjes, “të reflektojnë mbi natyrën e jetës njerëzore, mbi vlerën e jetës njerëzore. Zoti u bë njeri si ne për të na treguar se çfarë do të thotë vërtet të jetosh jetën njerëzore.”
Shpresa dhe lutja e Papës është që “respekti për jetën të rritet sërish në çdo moment të ekzistencës njerëzore, nga ngjizja deri te vdekja natyrore.”
