Dyshohet se vranë 20-vjeçarin Pavlin Preka/ Caktohet masa e sigurisë për dy autorët e dyshuar!
Transmetuar më 24-12-2025, 11:46

SHKODËR- Autorëve të dyshuar të vrasjes së Pavlin Prekës, iu është caktuar masa e sigurisë.

Gjykata e Shkallës së Parë në Shkodër ka caktuar masën e sigurisë “arrest me burg” për Vasel Koçekun 43 vjeç dhe Klaudio Lisajn 20 vjeç, të dyshuar si autorë të vrasjes së 20-vjeçarit.

