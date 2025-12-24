U raportua e zhdukur prej disa muajsh, vogëlushja 9-vjeçare u vra nga nëna e saj

SHBA- Kërkimet për 9-vjeçaren Melody Buzzard, e cila u zhduk me nënën e saj në fillim të tetorit, përfunduan tragjikisht, me policinë që njoftoi se vajza u gjet e vdekur pasi u qëllua në kokë nga nëna e saj. Trupi i Melody nga Kalifornia u zbulua në Utah në fillim të dhjetorit, dy muaj pasi ajo u zhduk.
"Vrasja e foshnjave nga nëna është e rrallë dhe gjithmonë e vështirë për t’u kuptuar", tha të martën Sherifi i Qarkut Santa Barbara, Bill Brown.
Ai e quajti vrasjen e 9-vjeçares nga nëna e saj "të paramenduar, të pamëshirshme, të llogaritur dhe të pamëshirshme". Melody u pa për herë të fundit në pamjet e kamerave të sigurisë të enjten, më 9 tetor, dhe policia beson se vajza u vra menjëherë pas kësaj.
Autoritetet u njoftuan kur stafi në shkollën e 9-vjeçares raportoi se ajo kishte munguar për një periudhë të zgjatur kohore. Policia krijoi një pamje sikur një nënë dhe vajza e saj u nisën papritur për një udhëtim me makinë më 7 tetor. Mediat e huaja shkruajnë se pamjet e kamerave të marra në një kompani qiraje makinash atë ditë treguan se si nëna ashtu edhe vajza dukeshin sikur mbanin paruke një element që menjëherë ngriti shqetësime.
Gjatë udhëtimit, në Kaliforni, Nevada, Arizona, Utah, Wyoming dhe Nebraska, targa e makinës me qira u zëvendësua përkohësisht me një targë të Nju Jorkut, duke nxitur më tej dyshimet rreth lëvizjeve të nënës së 9-vjeçares.
"Ajo po e vinte makinën e saj në drejtim të kundërt në pikat e karburantit, në një përpjekje të dukshme për të shmangur zbulimin nga kamerat", shtoi Sherifi Brown. Megjithatë, motivi i nënës së 9-vjeçarit nuk është përcaktuar ende, pasi gruaja nuk bashkëpunoi me autoritetet./
