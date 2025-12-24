Benzema i jep fitoren Al Ittihad në Ligën e Kampionëve të Azisë

ARABIA SAUDITE – Karim Benzema i dha Al Ittihad fitoren e tretë në Ligën e Kampionëve të Azisë të martën, në gjashtë ndeshje të luajtura, duke shënuar golin e vetëm të ndeshjes kundër ekipit uzbek Nasaf Qarshi (1-0).
Kjo fitore vjen pothuajse një muaj pas ndeshjes së fundit të luajtur nga skuadra e Sergio Conceição (4-1 kundër Al Shabab në Ligën Profesionale Saudite) dhe e lë Al Ittihad në vendin e gjashtë në grupin perëndimor të garës me 9 pikë.
Sezoni i rregullt udhëhiqet nga Al-Hilal, e drejtuar nga italiani Simone Inzaghi, dhe Al Ahli, me algjerianin Riyad Mahrez, është e treta.
Edhe pse skuadra e Conceição-s kontrolloi posedimin e topit gjatë gjithë ndeshjes, rastet ishin të ndara në të dyja zonat, por Benzema e theu barazimin në minutën e 57-të me golin vendimtar.
Sfida e radhës e Al Ittihad do të jetë më 29 dhjetor përsëri kundër Al Shabab, por në Kupën e Mbretit.
