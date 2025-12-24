Ndihma e shokut i shpëton jetën futbollistit në Bundesligë (Video)

Pas një përplasjeje midis dy lojtarëve gjatë ndeshjes së së shtunës Hamburg-Eintracht Frankfurt, Luka Vuskovic nxitoi drejt Rasmus Kristensen për t’u siguruar që gjuha e danezit nuk po i pengonte rrugët e frymëmarrjes. Ky veprim potencialisht shpëtoi një jetë dhe Bundesliga e nderoi kroatin për këtë. GJERMANI – Luka Vuskovic reagoi me atë që mund të ketë qenë një instinkt shpëtimi jetësor të shtunën gjatë ndeshjes së Bundesligës midis Hamburgut dhe Eintracht Frankfurt.
Pas një përplasjeje midis shokut të tij të skuadrës Miro Muheim dhe Rasmus Kristensen, të dy lojtarët u rrëzuan, dhe Vuskovic vrapoi shpejt drejt danezit për të kontrolluar nëse gjuha e kundërshtarit të tij po i pengonte rrugët e frymëmarrjes, duke i futur gishtat në gojë Kristensenit.
I rikthyer shpejt në vete pas ndihmës së shpejtë, Kristensen u zëvendësua si masë paraprake disa minuta më vonë. Ndeshja përfundoi në barazim 1-1, me Hugo Larsson që barazoi rezultatin pasi Albert Sambi Lokonga hapi serinë e ndeshjeve.
I riu Vuskovic (18 vjeç), i huazuar nga Tottenham te Hamburgu, u vlerësua me çmimin Fair Play për javën e 15-të të Bundesligës.
