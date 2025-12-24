Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Ndihma e shokut i shpëton jetën futbollistit në Bundesligë (Video)
Transmetuar më 24-12-2025, 11:03

Pas një përplasjeje midis dy lojtarëve gjatë ndeshjes së së shtunës Hamburg-Eintracht Frankfurt, Luka Vuskovic nxitoi drejt Rasmus Kristensen për t’u siguruar që gjuha e danezit nuk po i pengonte rrugët e frymëmarrjes. Ky veprim potencialisht shpëtoi një jetë dhe Bundesliga e nderoi kroatin për këtë. GJERMANI – Luka Vuskovic reagoi me atë që mund të ketë qenë një instinkt shpëtimi jetësor të shtunën gjatë ndeshjes së Bundesligës midis Hamburgut dhe Eintracht Frankfurt.

Pas një përplasjeje midis shokut të tij të skuadrës Miro Muheim dhe Rasmus Kristensen, të dy lojtarët u rrëzuan, dhe Vuskovic vrapoi shpejt drejt danezit për të kontrolluar nëse gjuha e kundërshtarit të tij po i pengonte rrugët e frymëmarrjes, duke i futur gishtat në gojë Kristensenit.

I rikthyer shpejt në vete pas ndihmës së shpejtë, Kristensen u zëvendësua si masë paraprake disa minuta më vonë. Ndeshja përfundoi në barazim 1-1, me Hugo Larsson që barazoi rezultatin pasi Albert Sambi Lokonga hapi serinë e ndeshjeve.

I riu Vuskovic (18 vjeç), i huazuar nga Tottenham te Hamburgu, u vlerësua me çmimin Fair Play për javën e 15-të të Bundesligës.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...