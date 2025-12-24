Bie nga teleferiku, humb jetën futbollisti gjerman në Mal të Zi

MALI I ZI – Ish-futbollisti ndërkombëtar gjerman, Sebastian Hertner, ka ndërruar jetë pasi ka rënë nga një teleferik në një vendpushim skish.
Gruaja e tij ishte dëshmitare e aksidentit në Mal të Zi, ndërsa Hertner ra nga një lartësi prej 70 metrash, shkruan Mirror.
Hertner, 34 vjeç, vdiq në vendpushimin e skive Savin Kuk pranë qytetit malor të Zabljakut. Një teleferik me dy karrige u shkëput nga kablli i tij dhe u përplas me sediljen pas tij, sipas raporteve fillestare.
Hertner ra nga teleferiku dhe vdiq në vendngjarje, ndërsa gruaja e tij 30-vjeçare mbeti e bllokuar në karrige. Ajo u desh të shpëtohej nga shërbimet e urgjencës dhe pësoi një thyerje të këmbës.
Të paktën tre turistë të tjerë pretendohet se kanë mbetur të bllokuar në karriget e tyre për disa orë. Ekipet e shpëtimit arritën t’i zbrisnin këta njerëz në mënyrë të sigurt.
Ish-mbrojtësi gjerman ka përfaqësuar klube përfshirë 1860 Munich, Erzgebirge Aue dhe Darmstadt në divizionin e dytë. Hertner ishte kapiten i ETSV Hamburg në Oberliga, liga e pestë e Gjermanisë.
