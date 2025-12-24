Ktheu banesën me qira në shtëpi bari, arrestohet 22-vjeçari, në pranga edhe 1 punonjës i OSHEE

SHKODËR – Strukturat e Drejtorisë Vendore të Policisë Shkodër kanë finalizuar fazën e katërt të operacionit policor të koduar “Neonët 4”, në kuadër të goditjes së veprimtarisë kriminale të kultivimit të bimëve narkotike në ambiente të mbyllura, me anë të llambave. Me këtë fazë, shkon në 7 numri i ambienteve të zbuluara dhe të goditura gjatë operacionit.
Si rezultat i kontrolleve intensive, u arrestua në flagrancë Gjovalin Binaku, 22 vjeç, banues në Laç, Vau i Dejës, i cili kishte marrë me qira një banesë në Velipojë dhe e kishte përshtatur për kultivimin dhe tharjen e bimëve narkotike kanabis.
Gjithashtu, u ndalua Robert Vata, 25 vjeç, banues në Shkodër, ndërsa nisi procedimi penal për shtetasit A. U., 50 vjeç, dhe Gj. T., 59 vjeç, të dy banues në Velipojë dhe punonjës të OSHEE-së, për veprën penale “Shpërdorimi i detyrës”, kryer në bashkëpunim. Njëri prej punonjësve të OSHEE-së u arrestua, ndërsa dy të tjerë u proceduan penalisht.
Gjatë kontrollit në ambientin e përshtatur për kultivim në Velipojë, Policia sekuestroi 308 bimë të dyshuara narkotike kanabis, 85 gramë kanabis të tharë, 122 pajisje elektrike që shërbenin për kultivimin e bimëve narkotike, si dhe 4 telefona celularë. Ndërkohë, nga kontrolli në banesën e shtetasit R. V. u gjetën dhe u sekuestruan 3 llamba dhe një përforcues grushti.
Operacioni u zhvillua nga shërbimet e Komisariatit të Policisë Shkodër, në bashkëpunim me Seksionin për Hetimin e Narkotikëve në DVP Shkodër, me mbështetjen e Forcës Operacionale dhe njësisë “Shqiponjat”.
Policia bën me dije se vijon puna intensive për dokumentimin e plotë të kësaj veprimtarie kriminale, ndërsa materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë së Shkodrës për veprime të mëtejshme.
