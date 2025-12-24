Horoskopi i Dashurisë nga Paolo Fox për 25 deri 31 dhjetor 2025 për Çiftet dhe Beqarët

Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se vini në këtë takim të veçantë me yjet për javën e fundit të vitit 2025.
Mes Krishtlindjes dhe Vitit të Ri emocionet ndizen dhe ndjenjat kërkojnë hapësirë.
Në këtë periudhë reflektimi, yjet na shtyjnë të shikojmë përpara me shpresë, sidomos në dashuri.
Dashi
Po përgatiteni për një fundviti plot gjallëri, me një energji që nuk ju lejon më të kënaqeni me gjysmëmasa. Nëse në çift ka pasur tensione gjatë muajve të fundit, kjo Krishtlindje sjell paqe, me kusht që të dini të ulni armët dhe të mos kërkoni gjithmonë të keni të drejtë. Çiftet afatgjata mund të vendosin pikërisht tani të hedhin një hap të rëndësishëm për 2026-ën, ndoshta duke folur për bashkëjetesë ose për një projekt të përbashkët që kishte mbetur në sirtar. Për beqarët, Viti i Ri premton shkëndija: karizma juaj është në maksimum dhe një njohje e lindur thuajse për lojë mes Vigjiljes dhe Shën Stefanit mund të shndërrohet në diçka shumë më të thellë gjatë natës së ndërrimit të viteve. Mos u mbyllni në shtëpi, sepse rastet më të mira vijnë kur nuk i prisni.
Këshilla ime për dashurinë: mësoni artin e dëgjimit; ndonjëherë heshtja e ndarë bashkon më shumë se mijëra fjalë apo debate të zjarrta.
Demi
Të dashur miq të Demit, për ju dashuria këto ditë ka shijen e stabilitetit dhe të ngrohtësisë familjare. Venusi ju vështron me dashamirësi, duke ju ftuar të rizbuloni kënaqësinë e të qenit bashkë pa zbukurime të tepërta. Për ata që janë në çift, Krishtlindja do të jetë momenti ideal për të forcuar një lidhje që kohët e fundit është lodhur nga puna dhe angazhimet; lini jashtë derës mendimet praktike dhe përqendrohuni vetëm te përkëdheljet. Beqarët janë në një fazë reflektimi: nuk kërkoni aventura kalimtare, por dikë që di të qëndrojë. Një takim interesant mund të ndodhë pikërisht gjatë festimeve të fundvitit, ndoshta përmes miqve të përbashkët. Jini të hapur, sepse fati dëshiron t’ju befasojë me një person shumë ndryshe nga kriteret tuaja të zakonshme.
Këshilla ime për dashurinë: mos kini frikë të tregoni ndjeshmërinë tuaj; pikërisht në brishtësitë lindin lidhjet më të forta.
Binjakët
Për ju Binjakë, kjo javë e fundit e vitit është e shënuar nga komunikimi dhe kurioziteti. Jeni një shenjë që jeton nga stimulimi mendor dhe në dashuri kërkoni dikë që di t’ju mbajë ritmin. Çiftet do të përjetojnë momente bashkëpunimi të madh, sidomos nëse vendosin ta kalojnë Vitin e Ri në një vend të ri ose me njerëz të gëzuar; mërzia është armiku juaj më i madh, ndaj lëvizni dhe ndryshoni ambient. Nëse jeni beqarë, yjet e funddhjetorit favorizojnë dashuritë e menjëhershme. Mesazhet do të jenë të zjarrta dhe ftesat nuk do të mungojnë, por kini kujdes të mos shpërdoroni energjinë me ata që nuk e meritojnë vëmendjen tuaj. Mundohuni të kuptoni nëse pas një buzëqeshjeje të bukur fshihet edhe përmbajtje reale. Data 31 dhjetor mund t’ju sjellë një surprizë të papritur në formën e një mesazhi që e prisnit prej kohësh.
Këshilla ime për dashurinë: përqendrohuni te cilësia e ndjenjave dhe jo te sasia e njohjeve; një lidhje e vërtetë vlen më shumë se një mijë shpërqendrime.
Gaforrja
Të dashur Gaforre, Krishtlindja juaj është e mbushur me një nostalgji të ëmbël që këtë vit shndërrohet në një shtysë të bukur drejt së ardhmes. Hëna, mbrojtësja juaj, ju bën veçanërisht të ndjeshëm dhe romantikë në këto ditë feste. Çiftet që kanë kaluar një vjeshtë disi të trazuar tani e gjejnë sërish harmoninë e duhur: ka dëshirë për shtëpi, mbrojtje dhe ëndrra për t’u realizuar së bashku. Për ata që janë vetëm, ky fund i 2025-ës fton të lini pas historitë që kanë përfunduar keq. Mos i merrni hijet e së kaluarës me vete në vitin e ri. Takimet e natës së Vitit të Ri kanë një shije magjike, thuajse përrallore; mund të njihni dikë që do t’ju bëjë të ndiheni menjëherë “në shtëpi”. Lëshojuni emocioneve pa frikën e vuajtjes, sepse yjet ju mbrojnë me një ngrohtësi të veçantë.
Këshilla ime për dashurinë: hapeni zemrën pa rezerva; kush ju do vërtet do të dijë të vlerësojë çdo nuancë të shpirtit tuaj të thellë.
Luani
Për Luanin, fundi i vitit duhet të jetë një skenë ku të shkëlqeni, dhe dashuria nuk bën përjashtim. Keni nevojë të ndiheni të admiruar dhe të dëshiruar, dhe në këto ditë partneri do të bëjë mirë t’ju mbulojë me vëmendje. Nëse lidhja juaj është e fortë, do të jetoni momente pasioni të madh, thuajse si në fillimet e njohjes. Për beqarët, thirrja është e fortë: mes 24 dhe 31 dhjetorit do të jeni yjet e çdo feste. Energjia juaj magnetike do të tërheqë shikime kudo që të shkoni. Megjithatë, kini kujdes të mos bëheni shumë egoqendrorë; dashuria është një lojë që luhet në dy dhe t’i jepni hapësirë tjetrit ju bën edhe më tërheqës. Një takim i fortë gjatë dollisë së mesnatës mund të ndryshojë rrënjësisht perspektivat tuaja për muajt e parë të 2026-ës.
Këshilla ime për dashurinë: herë pas here bëni një hap pas dhe lëreni tjetrin të shkëlqejë; bujaria e zemrës ju çon larg.
Virgjëresha
Të dashur Virgjëresha, zakonisht jeni shumë racionalë, por ky fund i 2025-ës ju kërkon të fikni mendjen dhe të lini zemrën të flasë. Krishtlindja ju ka sjellë pak lodhje, por java që çon drejt Vitit të Ri do të jetë një periudhë rikuperimi të fortë sentimental. Në çift ka nevojë për konkretësi: më pak fjalë dhe më shumë veprime, por edhe pak më shumë ëmbëlsi nuk do të dëmtonte. Mundohuni të mos kritikoni çdo mungesë të vogël të partnerit dhe shijoni magjinë e festave. Beqarët mund të ndihen disi skeptikë, por yjet thonë se dikush po përpiqet të hyjë në jetën tuaj me hapa të lehtë. Mos e mbyllni derën vetëm sepse jo gjithçka është “perfekte” siç do të donit. Më 31 dhjetor mund të zbuloni një afërsi të veçantë me një person që e keni konsideruar gjithmonë thjesht njohje apo koleg.
Këshilla ime për dashurinë: hiqni dorë nga perfeksionizmi dhe pranoni dashurinë me të gjitha papërsosmëritë e saj të mrekullueshme; aty fshihet lumturia.
Peshorja
Për Peshoren, dashuria këtë javë është sinonim i harmonisë dhe elegancës. Keni një nevojë të thellë për t’u rrethuar me bukuri dhe qetësi dhe do të bëni gjithçka që festat të kalojnë pa probleme. Në çift, dialogu do të jetë i rrjedhshëm dhe do t’ju ndihmojë të sqaroni disa keqkuptime të vogla të lindura nga çështje banale ose nga ndërhyrje të jashtme familjare. Është momenti i duhur për të planifikuar një udhëtim ose një ngjarje të veçantë për vitin që vjen. Beqarët janë shumë të favorizuar: sharmi juaj i qetë, por i pandalshëm, do të fitojë shumë zemra gjatë festave të fundvitit. Mos kini frikë të guxoni, qoftë me një pamje më të guximshme apo me një deklaratë të papritur. Yjet favorizojnë lidhjet që lindin nga bashkëpunimi dhe përputhja intelektuale. Viti i Ri do të jetë një trampolinë drejt një 2026-je plot premtime në dashuri.
Këshilla ime për dashurinë: kërkoni ekuilibrin mes dhënies dhe marrjes; mos u anuloni për t’i pëlqyer tjetrit, por ruani gjithmonë identitetin tuaj.
Akrepi
Të dashur Akrepë, pasioni juaj është legjendar dhe në këto ditë të fundit të dhjetorit do të jetë vërtet shpërthyes. Nuk kënaqeni me marrëdhënie të vakëta: ose gjithçka, ose asgjë. Në çift, ky qëndrim sjell momente intensiteti të thellë, ku dëshira dhe ndjenja bashkohen në një përqafim të paharrueshëm. Kujdes, megjithatë, nga xhelozia e panevojshme, sidomos gjatë darkës së Vitit të Ri; jetoni të tashmen. Beqarët do të përjetojnë takime magnetike, pothuajse fatale. Ka një person që ju vëzhgon nga larg dhe pret vetëm një shenjë tuajën për t’u afruar. Nata e 31 dhjetorit do të jetë e mbushur me energji dhe një puthje në mesnatë mund të shënojë fillimin e një historie tronditëse që do t’ju ndryshojë jetën. Ndiqni instinktin tuaj, sepse rrallëherë gabon.
Këshilla ime për dashurinë: besoni më shumë te ata që keni pranë; dyshimi është një helm që mund të prishë edhe historitë më të bukura.
Shigjetari
Shigjetari jeton për aventurën dhe hapësirat e lira, dhe edhe në dashuri këtë javë do të kërkoni ajër të freskët. Nëse jeni në çift, mënyra më e mirë për të festuar fundin e vitit është të organizoni diçka të pazakontë, larg rutinës së përditshme. Keni nevojë të qeshni bashkë me partnerin dhe të ndani horizonte të reja. Nëse lidhja është bërë shumë e ngushtë, ky është momenti për ta thënë hapur, por me buzëqeshje. Për beqarët, qielli premton liri dhe argëtim. Shumë prej jush mund të njohin dikë interesant gjatë një udhëtimi ose një eventi kulturor. Mos kërkoni menjëherë dashurinë e përjetshme; lërini gjërat të ecin natyrshëm. Nata e Vitit të Ri do t’ju gjejë mes miqsh, por një shikim i veçantë mund t’ju tërheqë vëmendjen në mënyrë vendimtare.
Këshilla ime për dashurinë: mbani gjithmonë gjallë shpirtin e aventurës; një dashuri që nuk ju bën të ndiheni të lirë, nuk është dashuria e duhur për ju.
Bricjapi
Të dashur Bricjapë, nën atë mburojë të ftohtë rreh një zemër e artë që në këtë fund të 2025-ës ka dëshirë të shkrihet. Jeni në një periudhë ndërtimi të madh, edhe në ndjenja. Për çiftet, këto janë ditët e duhura për premtime serioze: martesë, fëmijë, blerje shtëpie. Partneri do ta vlerësojë stabilitetin dhe aftësinë tuaj për të dhënë siguri. Për beqarët, yjet sugjerojnë të shikoni përreth me sy të rinj. Dikush nga rrethi juaj i zakonshëm mund të rezultojë shumë më interesant nga sa mendonit. Mos u tregoni shumë të ngurtë në kriteret tuaja; lejoni emocionin të udhëheqë, jo vetëm logjikën. Viti i Ri do të jetë i qetë, ideal për të ngritur dolli për një të ardhme të qëndrueshme dhe plot dashuri të sinqertë.
Këshilla ime për dashurinë: mësoni të delegoni dhe të lini veten të përkëdheleni; nuk duhet gjithmonë të jeni ju shtylla që mban gjithçka.
Ujori
Për Ujorin, kjo javë është nën shenjën e thyerjes së rregullave dhe origjinalitetit. Jeni të lodhur nga ritualet e zakonshme dhe mund të vendosni ta festoni Vitin e Ri në mënyrë krejtësisht jo tradicionale. Në dashuri kërkoni një lidhje që shkon përtej aspektit fizik; doni një partner që të jetë edhe miku juaj më i mirë. Çiftet që dinë të rinovohen do të përjetojnë një “muaj mjalti” të dytë, ndërsa ata që ndihen të mbytur mund të vendosin pikërisht tani të ndryshojnë drejtim. Beqarët janë në një fazë eksperimentimi të fortë: nuk doni etiketa dhe preferoni të jetoni çastin. Megjithatë, një person shumë origjinal dhe jashtë skemave mund t’ju prekë zemrën pikërisht në ditët e fundit të vitit. Nata e ndërrimit të viteve do të jetë një përzierje çmendurie dhe butësie që do t’ju lërë një kujtim të bukur.
Këshilla ime për dashurinë: mbroni lirinë tuaj, por mos e përdorni si justifikim për t’u larguar kur ndjenjat bëhen serioze dhe të thella.
Peshqit
Të dashur Peshq, e mbyllni vitin të zhytur në një oqean ëndrrash dhe romantizmi. Jeni shenja më e ndjeshme e zodiakut dhe këto festa e theksojnë aftësinë tuaj për të dashur pa kushte. Për çiftet, java mes Krishtlindjes dhe Vitit të Ri do të jetë magjike: ka një harmoni të fortë shpirtërore me partnerin dhe gjestet e vogla të dashurisë do t’ju bëjnë të ndiheni të mbrojtur. Nëse ka pasur keqkuptime, tani zhduken pa lënë gjurmë. Për beqarët, Viti i Ri premton një përrallë. Mund të bëni një takim që duket i shkruar nga fati, një nga ato lidhje që lindin me shikimin e parë. Mos kini frikë të ëndërroni madhështor, sepse 2026-a lind nën yje që duan t’ju shohin të lumtur dhe të dashur siç e meritoni. Lëreni veten të përkundeni nga emocionet.
Këshilla ime për dashurinë: mos e humbni kurrë aftësinë për të ëndërruar, por mbani këmbët në tokë kur bëhet fjalë për të zgjedhur kujt t’ia dhuroni zemrën. /noa.al
