Del video e rrëzimit të avionit të Shefit të Shtabit të Përgjithshëm të Libisë! Mes 8 viktimave edhe stjuardesa greke

LIBI- Tragjedia ajrore që përfshin avionin Falcon 50 që u rrëzua pranë Ankarasë, duke vrarë, ndër të tjerë, gjeneralin libian Mohamed Al Haddad, informacioni se midis pasagjerëve ishte edhe një stjuardese greke. Në total, tetë persona humbën jetën në aksident, Gjenerali Mohamed Ali Ahmed al Haddad, katër zyrtarë të tjerë libianë dhe tre anëtarë të ekuipazhit. Midis anëtarëve të ekuipazhit, sipas të njëjtit informacion, ishin Denis Pourtau, Antony Tangarpriganin dhe asistentja greke.
Si ndodhi tragjedia
Avioni, që mbante Shefin e Shtabit të Përgjithshëm të Libisë, Gjeneral Mohamed Ali Ahmed al-Haddad, u rrëzua mbrëmjen e 23 dhjetorit 2025, pak minuta pasi u ngrit nga Aeroporti Esenboga në Ankara, me destinacion Tripolin. Sipas deklaratës zyrtare, Falcon 50 u ngrit në orën 20:17 dhe rreth 16 minuta më vonë ekuipazhi raportoi një defekt elektrik, duke transmetuar një sinjal SOS dhe duke kërkuar një kthim urgjent në tokë.
Gjatë uljes, në orën 20:36, avioni u zhduk nga radari dhe çdo komunikim u humb. Pasuan kërkimet, të cilat çuan në identifikimin e rrënojave, pa gjetur asnjë të mbijetuar.Qeveria e Tripolit konfirmoi vdekjen e të gjithë personave në bord dhe përmendi një defekt elektrik si shkak të aksidentit, duke vënë në dukje se do të bëhet një hetim i plotë mbi rrethanat e rrëzimit.
🎥 Video footage shows the moment the Libya-bound Falcon 50 jet crashes in the Haymana area after contact is lost shortly after departing Türkiye’s Ankara Esenboga Airport
✈️ The aircraft sends an emergency landing signal before communication cuts off, with five people on board,… pic.twitter.com/VIWnKAnbsg
— Anadolu English (@anadoluagency) December 23, 2025
