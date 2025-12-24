Horoskopi ditor i Paolo Fox për sot, e mërkurë 24 dhjetor 2025: të gjitha shenjat

Lexo horoskopin e ditës të përgatitur nga Paolo Fox për të zbuluar çfarë të rezervojnë yjet: parashikimet astrologjike për sot, e mërkurë 24 dhjetor 2025, për çdo shenjë të zodiakut. Dashuri, punë, mirëqenie dhe fat.
Dashi
Vigjilja e Krishtlindjes sjell tension në ajër. E kam përmendur edhe dje: një shqetësim i shkaktuar me shumë gjasë nga shumë çështje të mbetura pezull në pjesën e parë të dhjetorit. Shumë të lindur nën këtë shenjë do të donin të zhdukeshin për pak kohë, sidomos nëse duhet të përballen me sulme personale. Është e drejtë të ndërhysh kur duhet, por ndonjëherë është e nevojshme edhe të distancohesh nga disa njerëz. Kujdes: në marrëdhëniet personale dhe të punës, me Peshoren dhe Dashin duhet durim.
Reflektim dhe thellim mbi qiellin e sotëm:
Po përjeton një vigjilje të mbushur me presione emocionale dhe mendore. Nuk ke pse t’i provosh asgjë askujt: tani duhet të mbrosh veten dhe të largohesh nga ata që krijojnë tensione të panevojshme. Nëse ndjen nevojë për heshtje apo izolim, mos u ndje fajtor. Në marrëdhënie profesionale dhe sentimentale kërkohet takt, sidomos me ata që mendojnë ndryshe. Nëse ka çështje të rënda ligjore, delegoji një eksperti (avokat, ekonomist, noter).
Demi
Ditë rikuperimi, siç e kam thënë shpesh gjatë javëve të fundit. Fundi i këtij dhjetori hap një sezon të rëndësishëm për vitin 2025, me yje që mbrojnë edhe nga kundërshtarët dhe që nxjerrin në pah burimet personale. Sipërmarrësit dhe ata që po studiojnë një projekt e dinë se janë në vijën e parë. Dashuria rikthehet natën e Krishtlindjes, për shumë do të jetë përfshirëse.
Reflektim dhe thellim mbi qiellin e sotëm:
Po rikthen ngadalë energjinë dhe besimin pas një periudhe lodhjeje. Ky qiell të shoqëron drejt një faze më të qëndrueshme dhe të mbrojtur, ku mund të vlerësosh aftësitë e tua. Nëse ke një projekt apo ide, tani mund të besosh realisht në të. Edhe zemra ndizet sërish: dashuria kthehet e sinqertë dhe e thellë.
Binjakët
Përpiqu të lësh pas tensionet e fillimit të muajit dhe t’i dorëzohesh një funddhjetori të rëndësishëm, me sinjale pozitive edhe për vitin 2026. E kam kujtuar disa herë se viti i ardhshëm do të jetë premtues. Sot të shoh të fortë, gati të përballosh edhe një Krishtlindje me ndonjë surprizë më shumë.
Reflektim dhe thellim mbi qiellin e sotëm:
Ke kaluar një fillim dhjetori mjaft të ngarkuar, por tani perspektiva është më e gjerë dhe më inkurajuese. Është koha të shohësh përpara me besim, pa u kapur pas asaj që të ka shqetësuar. Yjet flasin për mundësi të ardhshme dhe për një 2026 që mund të të surprizojë pozitivisht. Jeto këtë Krishtlindje me siguri.
Gaforrja
Po del nga një periudhë e ndërlikuar, por për ty Krishtlindja është e rëndësishme dhe nuk duhet “shpërdoruar”. Festat zakonisht sjellin afrime familjare dhe rikuperim emocionesh apo miqësish të humbura; është e mundur që dikush të mungojë ose të ketë vështirësi për t’u kapërcyer. Këshilla është t’i kalosh këto ditë të fundit të 2025-ës me qetësi, edhe pse provokimet dhe Jupiteri në pozicion kundër kanë sjellë muajt e fundit çështje ligjore apo personale për t’u menaxhuar.
Reflektim dhe thellim mbi qiellin e sotëm:
Ti e jeton Krishtlindjen thellë dhe pikërisht për këtë arsye mungesat apo keqkuptimet peshojnë më shumë. Duhet të pranosh atë që ka ndryshuar. Disa çështje praktike apo ligjore të kanë lodhur, por tani nevojitet qetësi dhe kthjelltësi. Rrethoje veten me ata që të bëjnë të ndihesh i sigurt dhe mos u provoko.
Luani
Po afrohet një vit shumë i rëndësishëm, 2026-a, duke kujtuar se yjet japin sinjale, por jemi ne që duhet të veprojmë. Për Luanin nuk shihen probleme të mëdha: me këtë qiell mund të shkosh larg dhe nuk të mungon aftësia për iniciativë. Edhe dashuria mund të rikthehet në nivele të larta. E ardhmja të vëzhgon, gati t’u përgjigjet zgjedhjeve të tua. Në 2026 hyn në lojë!
Reflektim dhe thellim mbi qiellin e sotëm:
Je në një fazë rilindjeje personale, por asgjë nuk ndodh pa angazhimin tënd. Ke të gjitha burimet për të ndërtuar diçka të rëndësishme, sidomos nëse e programon mirë të ardhmen. Puna dhe projektet mund të marrin hov, edhe dashuria rikthehet qendrore dhe shpërblyese. Tani duhet vetëm të vendosësh ku dhe sa do të investosh energjinë.
Virgjëresha
Që nga data 15 shumë gjëra kanë ndryshuar. Mund të jesh ende në të njëjtin vend, por ka lajme, informacione, fjalë që më parë mungonin dhe që japin shpresë. E kam thënë edhe më herët: ky qiell hap rrugën për ndryshime që do t’i përballosh së shpejti me guxim. Dashuria është më afër.
Reflektim dhe thellim mbi qiellin e sotëm:
E ndien që diçka po lëviz, edhe pse nga jashtë gjithçka duket njësoj. Qielli po të përgatit për një ndryshim gradual, por të rëndësishëm. Mos i nënvlerëso intuitat: prej tyre lind e reja. Duhet guxim për të dalë nga rutina, por shpërblimi do të jetë i madh.
Peshorja
Ditë paksa të vrullshme. Ka nga ata që janë futur në thashetheme apo diskutime; ndonjëherë, për hir të së vërtetës, thua gjëra që mund të djegin. Me afrimin e Krishtlindjes, është më mirë t’i lësh gjërat të rrëshqasin dhe të programosh diçka të këndshme deri në fund të dhjetorit, që sjell perspektiva të mira për 2026-ën.
Reflektim dhe thellim mbi qiellin e sotëm:
Ke ndjenjë të fortë drejtësie, por rrezikon të paguash me stres. Jo çdo gjë duhet sqaruar menjëherë. Mbro energjinë dhe përqendrohu në atë që të bën mirë. E ardhmja premton projekte të mira, por tani duhet ekuilibër i brendshëm.
Akrepi
Me këto yje ndihesh i vënë nën presion. Disa kanë pasur diskutime dhe kanë vendosur kufij të qartë. Ka pasur ndërhyrje apo kundërshtarë. Fundi i vitit është aktiv dhe festat janë në favorin tënd; sonte Venusi nis një tranzit intrigues.
Reflektim dhe thellim mbi qiellin e sotëm:
Ke mbrojtur territorin tënd dhe ke sqaruar kush meriton të qëndrojë në jetën tënde. Ishte e lodhshme, por e nevojshme. Tani hapet një fazë më intensive, sidomos në dashuri. Venusi ndez dëshirat dhe mundësitë e reja. Lëre pas zemërimin.
Shigjetari
Fillimi i muajit solli shumë ide dhe kreativitet, si dhe më shumë hapje ndaj dashurisë. Çfarë të bësh tani? T’i besosh vitit të ardhshëm, sepse ka shumë për të realizuar dhe zgjohet ajo vena pasionale dhe artistike që është gjithmonë brenda teje. Mos e harro dashurinë këto ditë.
Reflektim dhe thellim mbi qiellin e sotëm:
Po përjeton një zgjim të brendshëm që të bën më të hapur dhe kreativ. Idetë janë të shumta dhe dëshira për të ndarë është e fortë. Kultivo atë që të apasionon dhe mos e lër dashurinë pas dore.
Bricjapi
Sole dhe Hëna në shenjë premtojnë ngjarje të rëndësishme. Do të preferosh pak njerëz të zgjedhur. Ke bërë shumë gjëra dhe je i lodhur, por tani ke një marsh më shumë: sonte Venusi hyn në shenjë. Dashuria mund të rikthehet dhe njerëzit e duhur do të të rrethojnë.
Reflektim dhe thellim mbi qiellin e sotëm:
Ke mbajtur shumë përgjegjësi dhe lodhja ndihet. Tani mund të ngadalësosh ritmin dhe të zgjedhësh me kë të qëndrosh. Venusi hap zemrën dhe sjell emocione më të ëmbla.
Ujori
Shenjë rebele, festat e programuara të bezdisin. Sot duhet të mbash nën kontroll nervat dhe financat. Ka pasur shpenzime për shtëpinë ose makinën. Kujdes në dashuri dhe në para për të mos pasur një fundviti të zbehtë.
Reflektim dhe thellim mbi qiellin e sotëm:
Ke nevojë për ekuilibër emocional dhe praktik. Shpenzimet peshojnë dhe në dashuri duhen shmangur premtimet e tepërta. Vetëkontrolli sot sjell përmirësim nesër.
Peshqit
Qiell shumë i rëndësishëm, me vizion pozitiv për të ardhmen. Sonte Venusi hyn në shenjë dhe sjell dëshirë për veprim dhe guxim. Me këtë qiell mund të shkosh larg. Është një natë plot shenja pozitive.
Reflektim dhe thellim mbi qiellin e sotëm:
Je në qendër të një momenti të veçantë. Venusi të bën më të sigurt dhe tërheqës. Është koha të besosh në ëndrrat e tua dhe t’u japësh formë projekteve. Kjo natë mund të shënojë një fillim të ri.
