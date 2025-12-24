Muçi pranë rekordit unik me Trabzonspor! 7 gola në 5 ndeshje

7 gola dhe 1 asist në 5 ndeshjet e fundit janë shifra që tregojnë qartë se Ernest Muçi është lojtari i momentit në Turqi, askush nuk ka bërë më mirë se sa sulmuesi kuqezi. Për të gjetur një tjetër lojtar me një rendiment të tillë në radhët e Trabzonspor duhet të kthehemi 11 vite pas në kohë. Lojtari i fundit që kishte perfomancë të tillë ishte braziliani Paulo Henrique.
Nëse Muçi arrin të shënojë edhe në ndeshjen e radhës atëherë do të vendoste një rekord unik në radhët e Trabzonspor, pasi asnjë lojtarë tjetër më parë nuk e ka bërë diçka të tillë.
Paraqitjet dhe rendimenti i Muçit shtyn drejtuesit e klubit nga Stambolli të futen në negociata për të blerë kartonin e sulmuesit shqiptar. Sigurisht në mes është edhe Beshiktash, ekipi që ka në pronësi kartonin e tij. Muçi u transferua këtë verë në formë huazimi me të drejtë blerje për 8,5 milionë euro, një shifër jo e vogël, por në radhët e Beshiktash nuk pranojnë të negociojnë për këtë pjesë pasi dëshirojnë të marrin pas investimin e bërë afro 1 vit më parë kur blenë kartonin e tij nga Legia e Varshavës për 10 milionë euro.
