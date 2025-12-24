Goli i Brojës i shpëtoi stolin, trajneri Parker: ‘Thyem mallkimin’!

Pas 7 humbjeve radhazi, pika ndaj Bournemouth ishte si një bekim në shtëpinë e Burnley, një pikë që i jep besim për të shpëtuar këtë sezon. Fati e deshi që kjo pikë të vinte këmbët e Brojës, më saktë nga një goditje e tij perfekte me kokë. Goli i Brojës shpëtoi edhe trajnerin e Burnley pasi Skot Parker ishte dhe mbetet në dyshim të fortë.
Tani kalendari i rezervon Everton, ish ekipin e Brojës, ndërsa trajneri Parker shpreson që tani situata të jetë ndryshe pasi “thyen mallkimin” ndaj Bournemouth: “Goli i Brojës ishte i rëndësishëm për ne, padyshim edhe individualisht për Brojën. Në përgjithësi ishte një rezultat i madh për ekipin tonë pasi vinim pas 7 humbjeve radhazi dhe ishin shumë pranë një tjetër humbje. Padyshim ka shumë për të përmirësuar, por ai ishte një rezultat i madh për ne, shpresoj shumë që nisim një ecuri pozitive”, u shpreh trajneri i Burnley përpara sfidës kundër Everton.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd