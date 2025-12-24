Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Shpërbëhet rrjeti i trafikimit të drogës në Greqi, 12 persona në pranga
Transmetuar më 24-12-2025, 08:51

Atikë, Greqi 24 Dhjetor 2025

Policia greke ka goditur një rrjet të organizuar të trafikimit të lëndëve narkotike, i cili vepronte në zona të ndryshme të Atikës, përfshirë edhe shpërndarjen pranë institucioneve arsimore.

Sipas mediave greke, operacioni policor nisi të martën në mëngjes dhe përfundoi në orët e para të së mërkurës, duke çuar në arrestimin e 12 personave. Të arrestuarit akuzohen për trafikim të kokainës dhe kanabisit.

Mes tyre ndodhen gjashtë të rritur, përfshirë një 20-vjeçar që dyshohet si drejtues i grupit dhe një 19-vjeçar si bashkëpunëtor i tij, si edhe gjashtë të mitur. Sipas policisë greke (ELAS), organizata funksiononte me rregulla të brendshme strikte dhe strukturë të hierarkizuar.

Veprimtaria e rrjetit dyshohet se ka nisur në tetor 2025, ndërsa anëtarët ishin aktivë kryesisht në zonat Nea Chalkidona, Ano Patisia dhe Nea Filadelfia. Të miturit përdoreshin kryesisht për shpërndarjen e lëndëve narkotike, ndërsa klientët e rrjetit ishin si të rritur ashtu edhe të rinj.

Hetimet vijojnë, ndërsa të arrestuarit ndodhen në paraburgim dhe pritet të përballen me akuzat përkatëse sipas ligjit grek.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...