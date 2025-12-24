Shpërbëhet rrjeti i trafikimit të drogës në Greqi, 12 persona në pranga

Atikë, Greqi 24 Dhjetor 2025
Policia greke ka goditur një rrjet të organizuar të trafikimit të lëndëve narkotike, i cili vepronte në zona të ndryshme të Atikës, përfshirë edhe shpërndarjen pranë institucioneve arsimore.
Sipas mediave greke, operacioni policor nisi të martën në mëngjes dhe përfundoi në orët e para të së mërkurës, duke çuar në arrestimin e 12 personave. Të arrestuarit akuzohen për trafikim të kokainës dhe kanabisit.
Mes tyre ndodhen gjashtë të rritur, përfshirë një 20-vjeçar që dyshohet si drejtues i grupit dhe një 19-vjeçar si bashkëpunëtor i tij, si edhe gjashtë të mitur. Sipas policisë greke (ELAS), organizata funksiononte me rregulla të brendshme strikte dhe strukturë të hierarkizuar.
Veprimtaria e rrjetit dyshohet se ka nisur në tetor 2025, ndërsa anëtarët ishin aktivë kryesisht në zonat Nea Chalkidona, Ano Patisia dhe Nea Filadelfia. Të miturit përdoreshin kryesisht për shpërndarjen e lëndëve narkotike, ndërsa klientët e rrjetit ishin si të rritur ashtu edhe të rinj.
Hetimet vijojnë, ndërsa të arrestuarit ndodhen në paraburgim dhe pritet të përballen me akuzat përkatëse sipas ligjit grek.
