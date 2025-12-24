Shpërthim në Moskë, humbin jetën dy oficerë policie

RUSI- Një shpërthim ka ndodhur të martën në mbrëmje në Moskë. Si pasojë e këtij shpërthimi kanë humbur dy oficerë të policisë rrugore.
Sipas mediave të huaja, shpërthimi ndodhi kur oficerët u përpoqën të arrestonin një të dyshuar pranë vendit ku u vra gjenerali rus Fanil Sarvarov disa orë më parë.
Siç njoftoi komiteti hetimor, në shpërthim u vra edhe një person tjetër që ishte i afërt me oficerët e policisë. Sipas deklaratës, shpërthimi ndodhi kur oficerët e policisë u përpoqën të arrestonin një të dyshuar.
"Pajisja shpërthyese shpërtheu kur oficerët e policisë iu afruan këtij personi, i cili ishte pranë automjetit të tyre të shërbimit", tha një burim rus i policisë
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd