E rëndë në Selanik: Grupi i të miturve abuzojnë me një 13-vjeçare, mes tyre tre shqiptarë
Transmetuar më 24-12-2025, 08:36

Selanik, Greqi 24 Dhjetor 2025

Autoritetet greke kanë nisur hetimet për një rast të rëndë abuzimi ndaj një vajze 13-vjeçare në Selanik, ku dyshohet se janë përfshirë disa të mitur.

Sipas mediave greke, ngjarjet kanë ndodhur në periudhën shkurt–prill, ndërsa viktima, me origjinë nga Filipinet, dyshohet se ka qenë objekt i veprimeve të paligjshme të përsëritura. Hetimet përfshijnë edhe shpërndarjen e materialeve të ndaluara në rrjetet sociale.

Në këtë çështje janë identifikuar gjashtë të mitur, të cilët po hetohen për vepra të rënda penale që lidhen me mbrojtjen e të miturve dhe të dhënat personale.

Autoritetet theksojnë se rasti po trajtohet me prioritet dhe ndjeshmëri të lartë, ndërsa procedurat ligjore janë në vijim.

