Breshëri e re raketash/ Lufta në Ukrainë, Papa Leone XIV thirrje për armëpushim për Krishtlindje

Vatikan- Pas refuzimit të Rusisë për të rënë dakord për një armëpushim gjatë festave, Papa Leone XIV ka apeluar për armëpushim të paktën në Ditën e Krishtlindjes.
"Gjëja që më shkakton trishtim të madh këto ditë është se Rusia me sa duket e ka refuzuar kërkesën për një armëpushim për Krishtlindje. Unë edhe një herë u bëj këtë kërkesë të gjithë njerëzve vullnetmirë: të festojnë të paktën ditëlindjen e Shpëtimtarit si një ditë paqeje. Qoftë një ditë paqeje në të gjithë botën", tha Papa.
Ndërkohë, Rusia ka nisur një sulm masiv ndaj Ukrainës, veçanërisht ndaj energjisë dhe infrastrukturës civile. Më shumë se 650 dronë dhe 30 raketa janë lëshuar në zonë.
