Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Nga Portokallia në Big Brother, ‘gjyshja’ 75-vjeçare futet në shtëpi
Transmetuar më 24-12-2025, 00:17

Juxhin Plovishti është banori më i ri që i është bashkuar sot shtëpisë së Big Brother.

Ai është një nga aktorët e spektaklit të humorit ‘Portokalli’, ku ka zgjedhur që sot të futet në shtëpi në rolin e gjyshes.

Juxhini, nga Korca, e ka nisur karrierën në moshë shumë të vogël.

“Vendosa të hyj në Big Brother sepse çdo mundësi të madhe që më kanë sjellë në jetë jam munduar të pranojë.

E konsideroj si lojë, nuk dua të marr gjë seriozisht. Jam i gatshëm që tani për një romancë”, u shpreh ai.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...