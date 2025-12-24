Nga Portokallia në Big Brother, ‘gjyshja’ 75-vjeçare futet në shtëpi

Juxhin Plovishti është banori më i ri që i është bashkuar sot shtëpisë së Big Brother.
Ai është një nga aktorët e spektaklit të humorit ‘Portokalli’, ku ka zgjedhur që sot të futet në shtëpi në rolin e gjyshes.
Juxhini, nga Korca, e ka nisur karrierën në moshë shumë të vogël.
“Vendosa të hyj në Big Brother sepse çdo mundësi të madhe që më kanë sjellë në jetë jam munduar të pranojë.
E konsideroj si lojë, nuk dua të marr gjë seriozisht. Jam i gatshëm që tani për një romancë”, u shpreh ai.
