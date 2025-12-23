Trump u rrit pagat me 1% punonjësve federalë

Presidenti Trump ka firmosur një urdhër ekzekutiv, i cili rrit pagat e punonjësve federalë me 1% nga janari i vitit të ardhshëm. Kjo është rritja më e vogël vjetore që punonjësit civilë kanë marrë që nga viti 2021, kur Trump firmosi një tjetër urdhër në të njëjtën masë.
Ndryshe nga vitet e tjera, presidenti nuk përfshiu në rritje pagat e zyrtarëve lokalë.
Oficerët e zbatimit të ligjit mund të marrin rritje më të mëdha page federale vitin e ardhshëm, megjithëse ende nuk është e qartë saktësisht se cilat pozicione do të kenë rritjen më të madhe.
Për këtë Trump i ka kërkuar Zyrës së Menaxhimit të Personelit të “vlerësojë nëse do të ofrojë” një rritje deri në 3.8% për “personel të caktuar federal civil të zbatimit të ligjit”.
Ushtarakët janë gjithashtu në rrugën e duhur për të marrë një rritje më të madhe të pagës bazë prej 3.8% për vitin 2026. Shtëpia e Bardhë propozoi rritjen e pagave për anëtarët e shërbimit në fillim të këtij viti, dhe Kongresi më vonë e përfshiu atë në Aktin vjetor të Autorizimit të Mbrojtjes Kombëtare. Me firmosjen e këtij akti nga Trump, ai hyn në fuqi nga 1 janari.
Miratimi i Trump për urdhrin ekzekutiv të së enjtes shënon hapin e fundit të procesit për ta bërë zyrtare rritjen e pagave civile të vitit 2026. Presidentët kanë një afat deri më 31 dhjetor për të finalizuar rritjen e pagave federale çdo vit.
Vitet e kaluara, Kongresi herë pas here ka miratuar një propozim të veçantë për rritjen e pagave federale. Por këtë vit, nuk kishte alternativë për rritjen e pagave federale civile të përfshirë në ndonjë legjislacion.
Përpara vitit 2021, hera e fundit që punonjësit federalë morën një rritje page prej 1% ose më të ulët ishte viti 2015, viti i fundit i një periudhe shumëvjeçare të mosndryshimit të pagave. Shumica e punonjësve të Programit të Përgjithshëm kanë përfituar rritje page prej 2.7% në vitin 2022, 4.6% në vitin 2023, 5.2% në vitin 2024 dhe 2% në vitin 2025.
