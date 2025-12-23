Rrëzohet avioni në Ankara, humb jetën Shefi i Shtabit të Përgjithshëm të Libisë

Turqi, 23 dhjetor 2025
Qeveria e Tripolit ka konfirmuar zyrtarisht vdekjen e Shefit të Shtabit të Përgjithshëm të Ushtrisë Libiane, gjeneralit Mohamed al-Haddad, i cili humbi jetën në rrëzimin e një aeroplani në Ankara, ndërsa po kthehej nga një vizitë zyrtare në Turqi. Në aksident humbën jetën edhe katër persona të tjerë që ndodheshin në bord.
Lajmi ka shkaktuar reagime të shumta në Libi dhe në arenën ndërkombëtare, pasi al-Haddad konsiderohej një nga figurat më qendrore dhe më me ndikim në udhëheqjen ushtarake të vendit.
Gjenerali Mohamed al-Haddad lindi në vitin 1967 në qytetin e Misratës dhe u diplomua në Akademinë Ushtarake Libiane në vitin 1987. Gjatë karrierës së tij, ai u përfshi aktivisht në ngjarjet e luftës civile të vitit 2011, duke u rreshtuar me forcat revolucionare që luftuan kundër regjimit të Muamar Gadafit. Pikërisht gjatë kësaj periudhe ai ndërtoi reputacionin e tij si një komandant i rëndësishëm në strukturat ushtarake të Libisë pas rënies së regjimit.
Pas vitit 2011, al-Haddad mbajti disa poste kyçe në ushtrinë libiane dhe në vitin 2021 u emërua Shef i Shtabit të Përgjithshëm të Ushtrisë Libiane. Në këtë detyrë, ai udhëhoqi përpjekjet për riorganizimin dhe ribashkimin e forcave të armatosura nën autoritetin e Qeverisë së Unitetit Kombëtar (GNU).
Gjatë mandatit të tij, al-Haddad u fokusua në forcimin e strukturave ushtarake shtetërore, integrimin e milicive në një komandë të unifikuar dhe zgjerimin e bashkëpunimit ushtarak me partnerë ndërkombëtarë, përfshirë Turqinë dhe Mbretërinë e Bashkuar. Sipas mediave libiane, strategjia e tij luajti rol kyç në përpjekjet për stabilizimin e sigurisë dhe rikthimin e rendit në disa zona të vendit.
Vdekja e gjeneralit Mohamed al-Haddad pritet të ketë ndikim të ndjeshëm në zhvillimet politike dhe të sigurisë në Libi, në një kohë kur vendi vijon të përballet me sfida të mëdha për stabilitetin dhe bashkimin institucional.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd