Psikologët tregojnë ngjyrën që priren të zgjadhin personat shumë inteligjentë!

23 dhjetor 2025, 19:54
Sipas psikologëve dhe disa studimeve mbi lidhjen mes personalitetit dhe ngjyrave, personat me nivel të lartë inteligjence shpesh shfaqin një preferencë të veçantë për ngjyrën e verdhë. Kjo zgjedhje, sipas ekspertëve, nuk lidhet vetëm me shijen personale, por reflekton tipare të caktuara mendore dhe emocionale.
E verdha konsiderohet një ngjyrë që simbolizon energjinë, kreativitetin dhe mendimin analitik. Psikologët shpjegojnë se individët që e preferojnë këtë ngjyrë priren të jenë vizionarë, mendimtarë të thellë dhe të orientuar drejt zgjidhjes së problemeve. Ata nuk kënaqen me realitetin ashtu siç është, por kërkojnë vazhdimisht mënyra për ta përmirësuar atë.
Të ashtuquajturit persona me “personalitet të verdhë” njihen për kuriozitetin e tyre të lartë intelektual dhe dëshirën për të mësuar gjatë gjithë jetës. Ata janë të prirur të marrin iniciativa, të mendojnë jashtë kornizave tradicionale dhe të përballen me sfida pa hezitim. Për ta, problemet nuk përfaqësojnë pengesa, por mundësi për zhvillim dhe rritje personale.
Sipas specialistëve, këta individë shpesh kanë edhe një ndjenjë të fortë qëllimi. Ata synojnë të lënë gjurmë, të kontribuojnë në shoqëri dhe të krijojnë ndikim pozitiv, qoftë përmes ideve, punës apo inovacionit.
Megjithatë, psikologët theksojnë se ngjyra e preferuar nuk është një tregues absolut i inteligjencës, por një element interesant që mund të ofrojë një pasqyrë mbi mënyrën se si një person mendon, ndjen dhe e percepton botën përreth.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
