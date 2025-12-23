Dosja Epstein/ Bill Clinton i bën thirrje Trump: Të publikohen të gjitha materialet që lidhen me emrin tim

SHBA, 23 dhjetor 2025 – Ish-presidenti amerikan Bill Clinton ka kërkuar publikimin e menjëhershëm të çdo materiali të mbetur nga dosja e Jeffrey Epstein që lidhet me emrin ose figurën e tij, duke reaguar pas publikimit të pjesshëm të dokumenteve nga Departamenti i Drejtësisë.
Në një deklaratë zyrtare, zëdhënësi i Clinton, Angel Ureña, akuzoi Departamentin e Drejtësisë për publikim selektiv të dosjeve, duke lënë të kuptohet, sipas tij, për shkelje aty ku nuk ekzistojnë. Ai i bëri thirrje ish-presidentit Donald Trump që t’i kërkojë Prokurores së Përgjithshme, Pam Bondi, publikimin e plotë dhe të paanshëm të çdo dokumenti që përmend ose përfshin Bill Clintonin.
“Nuk e dimë kush po mbrohet, çfarë apo pse, por e dimë se nuk kemi nevojë për një mbrojtje të tillë. Prandaj kërkojmë transparencë të plotë”, thuhet në deklaratën e Ureñës.
Sipas tij, nëse Departamenti i Drejtësisë nuk publikon të gjitha materialet, kjo do të forconte dyshimet se dokumentet po përdoren në mënyrë selektive për të krijuar perceptime të gabuara ndaj individëve që, sipas tij, janë liruar nga çdo dyshim pas hetimeve të mëparshme, nën administrata të ndryshme dhe nga të dyja partitë politike.
Reagimi vjen pasi Departamenti i Drejtësisë publikoi së fundmi mijëra dokumente që lidhen me Jeffrey Epstein, mes të cilave edhe disa fotografi të vjetra të Bill Clinton në shoqërinë e Epsteinit. Pamjet u publikuan pa shpjegime shtesë mbi kontekstin apo rrethanat, çka ka nxitur kritika për mënyrën e trajtimit të materialeve.
Në dosjen e publikuar përfshihen edhe fotografi ku Clinton shfaqet në pushime, si dhe pamje me bashkëpunëtoren e Epsteinit, Ghislaine Maxwell, e cila po vuan një dënim prej 20 vitesh burg për trafikim seksual të të miturve dhe vepra të tjera penale.
Kampi i Clinton thekson se transparenca e plotë është mënyra e vetme për të shmangur keqinterpretimet dhe për të garantuar besimin publik në institucionet e drejtësisë.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd