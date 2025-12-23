Fluks i lartë lëvizjesh në kufirin Shqipëri–Greqi, mbi 7 900 kalime brenda një dite

Kakavijë, 23 Dhjetor 2025
Vijon fluksi i lartë i qarkullimit në pikën kufitare Shqipëri–Greqi. Gjatë 24 orëve të fundit janë regjistruar gjithsej 7 919 lëvizje shtetasish në të dyja anët e kufirit, nga të cilët 5 253 në hyrje dhe 2 666 në dalje. Po ashtu, janë evidentuar 2 675 mjete në hyrje-dalje, përkatësisht 1 626 në hyrje dhe 1 049 në dalje.
Sipas mediave greke, aksi rrugor Kakavijë–Janinë, në segmentin Kallpaq, do të qëndrojë i hapur për qarkullimin e automjeteve gjatë festave të Krishtlindjeve. Fermerët, blegtorët dhe bletarët që kanë organizuar protesta në këtë zonë kanë vendosur të heqin përkohësisht bllokadat deri ditën e premte, më 26 dhjetor.
Autoritetet bëjnë me dije se, ndonëse protesta vijon, për këtë periudhë nuk do të ketë ndërprerje të trafikut, me qëllim lehtësimin e lëvizjes dhe shmangien e problematikave për udhëtarët.
