Motra e Leo Messit përfshihet në një aksident me makinë: Shtyhet dasma
Transmetuar më 23-12-2025, 15:45

SHBA – Maria Sol Messi, motra e Leos, u përfshi në një aksident me makinë në Miami. 32-vjeçarja pësoi lëndime të shumta, përfshirë djegie dhe dy thyerje të vertebrave.

Megjithatë jeta e saj është jashtë rrezikut, por gjendja e saj ende nuk është e mirë.

Sipas raportimeve nga Argjentina, Maria Sol u sëmur, ndërsa drejtonte një SUV dhe, pasi humbi kontrollin, u përplas me një mur.

Ajo tani është kthyer në atdheun e saj, ku do të fillojë një program të gjatë rehabilitimi. Dasma e saj, e planifikuar për 3 janar, është shtyrë.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

