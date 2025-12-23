Motra e Leo Messit përfshihet në një aksident me makinë: Shtyhet dasma

SHBA – Maria Sol Messi, motra e Leos, u përfshi në një aksident me makinë në Miami. 32-vjeçarja pësoi lëndime të shumta, përfshirë djegie dhe dy thyerje të vertebrave.
Megjithatë jeta e saj është jashtë rrezikut, por gjendja e saj ende nuk është e mirë.
Sipas raportimeve nga Argjentina, Maria Sol u sëmur, ndërsa drejtonte një SUV dhe, pasi humbi kontrollin, u përplas me një mur.
Ajo tani është kthyer në atdheun e saj, ku do të fillojë një program të gjatë rehabilitimi. Dasma e saj, e planifikuar për 3 janar, është shtyrë.
