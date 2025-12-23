Dënohet me 12 vjet burg Marius Deda për therjen e dy tifozëve pas ndeshjes Shqipëri-Spanjë, dyshohet i arratisur në Shqipëri

Itali, 23 Dhjetor 2025
Gjykata e Bolzanos ka dënuar në shkallën e parë 33-vjeçarin Marius Deda me 12 vjet burg për tentativë vrasjeje ndaj dy tifozëve gjatë mbrëmjes së 24 qershorit 2024, pas ndeshjes Shqipëri-Spanjë. Ngjarja ka ndodhur në parkingun e Piazza Vittoria, ku tensionet midis tifozëve u përshkallëzuan dhe Deda dyshohet se nxori një thikë dhe plagosi dy persona, njëri prej tyre rëndë.
Sipas gjykatës, Deda mbeti përgjegjës për dhunën, edhe pse arma nuk u gjet. Përveç dënimit me burg, ai është urdhëruar të paguajë kompensime për viktimat, të cilat ishin bashkuar në procedurë si palë civile, në shuma prej 58,000 dhe 10,000 euro, përveç shpenzimeve gjyqësore.
Mediat italiane raportojnë se, pas lirimit me detyrimin për të qëndruar në rajonin Friuli Venezia Giulia, Deda ka shkelur urdhrin dhe dyshohet se është arratisur jashtë vendit, me shumë gjasa në Shqipëri. Një dënim përfundimtar mund të shoqërohet me urdhër arresti ndërkombëtar dhe kompensimet do të sigurohen ose nga personi i dënuar, ose nga një fond i dedikuar evropian.
Materialet i kaluan autoriteteve kompetente për veprime të mëtejshme.
